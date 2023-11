Quyền lực thép của Madam Pang trong vụ sa thải HLV Mano Polking

Theo tờ Khaosod, Madam Pang trực tiếp đứng ra sa thải HLV Mano Polking và đưa HLV Masatada Ishii lên "ghế nóng" ở đội tuyển Thái Lan. Cần nhấn mạnh bà chỉ là nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan mỗi khi đội bóng thi đấu. Trong khi đó, công việc sa thải và bổ nhiệm HLV là của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Madam Pang trực tiếp đứng ra sa thải HLV Mano Polking (Ảnh: FAT).

Chính vì vậy, dư luận Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích Madam Pang đã "qua mặt" Liên đoàn bóng đá Thái Lan để làm nhiệm vụ "không phải của mình". Điều đó khiến nhiều người ngầm hiểu được quyền lực của người đàn bà thép này ở bóng đá Thái Lan.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của tờ Khaosod, nữ tỷ phú người Thái Lan đã thông báo việc sa thải HLV Mano Polking cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Các quan chức cấp cao của cơ quan này trao quyền quyết định cho bà. Madam Pang cũng là người đứng ra thương lượng và bỏ tiền túi đền bù cho HLV người Brazil.

Còn ở vụ bổ nhiệm HLV Masatada Ishii, Madam Pang vẫn chưa thảo luận chi tiết với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Do đó, người hâm mộ chưa rõ HLV người Nhật Bản sẽ ký hợp đồng ngắn hạn hay lâu dài. Nguyên nhân bởi nhiệm kỳ của các quan chức FAT sẽ kết thúc vào tháng 2/2024. Chỉ tới sau khi nhiệm kỳ mới bắt đầu, FAT mới chốt thời hạn hợp đồng của HLV Masatada Ishii.

Madam Pang cũng là người bổ nhiệm HLV Masatada Ishii (Ảnh: FAT).

Trong đó, Madam Pang được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ghế Chủ tịch FAT. Ngay từ thời điểm này, người đàn bà thép của bóng đá Thái Lan đã thể hiện quyền lực của mình.

Lý giải về quyết định bổ nhiệm HLV Masatada Ishii, Madam Pang cho biết: "Đối với vị trí HLV mới, chúng tôi đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Masatada Ishii. HLV này sẽ đảm nhiệm công việc ở đội tuyển Thái Lan ngay lập tức.

Lý do vì đội bóng không có nhiều thời gian chuẩn bị khi Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1 năm sau. Bên cạnh đó, chúng tôi còn 4 trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2026. Do đó, ưu tiên của Liên đoàn bóng đá Thái Lan là lựa chọn người am hiểu bóng đá xứ Chùa vàng.

Masatada Ishii từng có kinh nghiệm làm việc ở Thái Lan và Nhật Bản. Nên nhớ, Nhật Bản là đội bóng kiểu mẫu của bóng đá châu Á. Tôi tin HLV Masatada Ishii là người phù hợp với đội tuyển Thái Lan".

Theo tiết lộ từ báo giới Thái Lan, sở dĩ HLV Mano Polking bị sa thải là vì ông chưa đạt kỳ vọng vươn tầm châu lục. Dưới thời của ông, đội tuyển Thái Lan "tắt điện toàn tập" khi gặp đội bóng mạnh hơn khi từng thua Bahrain, Uzbekistan, Syria, UAE, Iraq, Georgia và mới nhất là Trung Quốc.

Trận thua 1-2 trước Trung Quốc ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 được xem là giọt nước tràn ly khiến HLV người Brazil mất ghế.