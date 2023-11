Đột ngột bị Thái Lan sa thải, HLV Mano Polking phản ứng ra sao?

Chiều ngày 22/11, Liên đoàn bóng đá Thái Lan bất ngờ sa thải HLV Mano Polking. Điều bất ngờ là quyết định trên được đưa ra ngay sau khi đội tuyển Thái Lan vừa giành chiến thắng trước Singapore ở vòng loại World Cup 2026.

HLV Mano Polking chia tay đội tuyển Thái Lan ngay sau chiến thắng trước Singapore (Ảnh: FAT).

Sau đó, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nuanphan Lamsam (biệt danh Madam Pang), cũng nói lời chia tay với HLV người Brazil trên trang cá nhân.

Ngay sau khi nhận quyết định sa thải, HLV Mano Polking đã có chia sẻ xúc động trên trang cá nhân: "Thực sự, tôi cảm thấy biết ơn khi được đồng hành cùng tập thể tuyệt vời trong suốt hai năm qua. Đó sẽ là kỷ niệm tuyệt vời và là một phần quan trọng trong sự nghiệp cầm quân của tôi.

Hãy tiếp tục giữ niềm tin và đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ khi nó chưa kết thúc. Tôi sẽ sớm trở lại. Sắp tới, tôi sẽ trở về Brazil để đón Giáng sinh bên cạnh những người thân yêu".

Sau khi chia tay HLV Mano Polking, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ bổ nhiệm HLV người Nhật Bản, Masatada Ishii, vào "ghế nóng". Ông Masatada Ishii từng dẫn dắt các đội Samut Prakan (2019 - 2021) và Buriram United (2021 - 2023) ở giải vô địch quốc gia Thái Lan.

HLV Mano Polking từng giúp đội tuyển Thái Lan hai lần giành chức vô địch AFF Cup liên tiếp (Ảnh: FAT).

Chia sẻ về HLV mới của đội tuyển Thái Lan, Madam Pang cho biết: "Đối với vị trí HLV mới, chúng tôi đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Masatada Ishii. HLV này sẽ đảm nhiệm công việc ở đội tuyển Thái Lan ngay lập tức.

Lý do vì đội bóng không có nhiều thời gian chuẩn bị khi Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1 năm sau. Bên cạnh đó, chúng tôi còn 4 trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2026. Do đó, ưu tiên của Liên đoàn bóng đá Thái Lan là lựa chọn người am hiểu bóng đá xứ Chùa vàng.

Masatada Ishii từng có kinh nghiệm làm việc ở Thái Lan và Nhật Bản. Nên nhớ, Nhật Bản là đội bóng kiểu mẫu của bóng đá châu Á. Tôi tin HLV Masatada Ishii là người phù hợp với đội tuyển Thái Lan".

Trong khi đó, HLV Mano Polking có khả năng sẽ trở về dẫn dắt CLB TPHCM. Trong quá khứ, HLV người Brazil từng dẫn dắt CLB TPHCM ở cuối mùa giải 2020 đến đầu mùa giải 2021. Nhưng sau đó, ông phải rời đội bóng do giải V-League khi đó tạm hoãn rồi dừng giữa chừng vì dịch Covid-19.