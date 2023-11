HLV mới của Thái Lan được bổ nhiệm gấp thay Mano Polking có gì đặc biệt?

HLV Mano Polking đã bất ngờ bị sa thải ngay sau trận thắng Singapore. Điều này khiến cho không ít người hâm mộ ngạc nhiên. Người được chọn để thay thế HLV người Brazil là Masatada Ishii.

HLV Masatada Ishii có 4 năm làm việc ở Thái Lan và gặt hái được thành công nhất định (Ảnh: Buriram United).

Với phần đông người hâm mộ, HLV Masatada Ishii là cái tên lạ lẫm. Trong sự nghiệp, vị chiến lược gia này chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào. HLV sinh năm 1967 bắt đầu sự nghiệp cầm quân năm 2015 khi dẫn dắt CLB hàng đầu Nhật Bản, Kashima Antlers.

Sau hai năm dẫn dắt Kashima Antlers, HLV Masatada Ishii đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 61,46% (thắng 59/96 trận). Ông đã giúp CLB này giành chức vô địch J-League năm 2016 và về nhì ở FIFA Club World Cup 2016. Cũng ở CLB này, HLV Masatada Ishii đã vô địch cúp Hoàng đế Nhật Bản 2016 và cúp Liên đoàn Nhật Bản 2015.

Sau đó, ông chuyển sang dẫn dắt CLB khác của Nhật Bản là Omiya Ardija trong vòng một năm (2017-2018). Tới năm 2019, vị chiến lược gia này sang dẫn dắt CLB Samut Prakan City. Nhưng cũng như ở CLB Omiya Ardija, ông không giành được thành công nào ở CLB Thái Lan.

Năm 2021, HLV Masatada Ishii chuyển sang dẫn dắt đội bóng hàng đầu Thái Lan là Buriram United. Tại đây, ông đã cùng CLB giành hai chức vô địch Thái Lan liên tiếp ở các mùa giải 2021/22 và 2022/23. Cũng trong hai mùa giải này, Buriram United còn thâu tóm cả hai danh hiệu cúp quốc gia và cúp Liên đoàn Thái Lan.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan muốn định hướng đội tuyển quốc gia theo phong cách Nhật Bản (Ảnh: Siam Sport).

Năm ngoái, HLV người Nhật Bản từng dính vào lùm xùm đánh nhau với cầu thủ đối phương và bị kỷ luật. Nhưng ông vẫn được đánh giá thành công ở Buriram United khi đạt tỷ lệ chiến thắng 76,47%.

HLV Masatada Ishii mới rời Buriram United vào tháng 8 năm nay, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng Thái Lan.

Còn nhớ, sau khi HLV người Nhật Bản ngồi vào ghế Giám đốc kỹ thuật, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nuanphan Lamsam (biệt danh Madam Pang) thừa nhận muốn định hướng lối chơi của đội bóng theo "ADN bóng đá Nhật Bản". Đây là định hướng lâu dài của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Lý giải về sự lựa chọn HLV Masatada Ishii vào "ghế nóng", Madam Pang thừa nhận: "Đối với vị trí HLV mới, chúng tôi đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Masatada Ishii. HLV này sẽ đảm nhiệm công việc ở đội tuyển Thái Lan ngay lập tức.

Lý do vì đội bóng không có nhiều thời gian chuẩn bị khi Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1 năm sau. Bên cạnh đó, chúng tôi còn 4 trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2026. Do đó, ưu tiên của Liên đoàn bóng đá Thái Lan là lựa chọn người am hiểu bóng đá xứ Chùa vàng.

Việc đội tuyển Thái Lan thua Trung Quốc là giọt nước tràn ly khiến HLV Mano Polking mất việc (Ảnh: Getty).

Masatada Ishii từng có kinh nghiệm làm việc ở Thái Lan và Nhật Bản. Nên nhớ, Nhật Bản là đội bóng kiểu mẫu của bóng đá châu Á. Tôi tin HLV Masatada Ishii là người phù hợp với đội tuyển Thái Lan".

Điều đó cho thấy những người làm bóng đá Thái Lan đã định hướng sẵn lối đi của đội tuyển quốc gia từ lâu. Việc HLV Mano Polking bị sa thải sau trận thua Trung Quốc càng thúc đẩy việc bổ nhiệm HLV Masatada Ishii sớm hơn.

Áp lực của HLV Masatada Ishii rất lớn khi giúp đội tuyển Thái Lan thành công ở Asian Cup 2023 và 4 trận còn lại ở vòng loại World Cup 2026. Trong khi đó, ông không có nhiều thời gian chuẩn bị khi Asian Cup 2023 chỉ còn một tháng rưỡi nữa sẽ khởi tranh.