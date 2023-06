Quang Hải tập luyện hứng khởi, An Khánh ghi điểm với HLV Troussier

Quang Hải về nước từ ngày 5/6 nhưng anh được đặc cách tập trung muộn cùng đội tuyển Việt Nam. Sau một thời gian dài không được thi đấu ở Pháp, cầu thủ mang áo số 19 rất nỗ lực tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam nhằm lấy lại phong độ trước hai trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria tháng 6 tới.

Quang Hải có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Bên cạnh sự góp mặt trở lại của Quang Hải, đội tuyển Việt Nam cũng quy tụ gần như đầy đủ lực lượng khi chào đón sự gia nhập của nhóm các cầu thủ thuộc CLB Viettel và SL Nghệ An vừa kết thúc thi đấu vòng 11 V-League 2023.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu hai cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Công Phượng (về nước ngày 10/6) và Văn Toàn (về nước ngày 12/6).

Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng tiếp nhận thêm 4 cầu thủ gồm Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Hồ Văn Cường và Nguyễn Văn Việt. Nhóm 7 cầu thủ còn lại sẽ có mặt tại nơi đóng quân vào ngày 9/6 và 10/6, sau vòng 8 giải hạng Nhất quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ quân số (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, tiền vệ Việt kiều Nguyễn An Khánh cũng đã hội quân cùng U23 Việt Nam vào tối ngày 6/6. An Khánh rất nỗ lực để hòa nhập với các đồng đội trong lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển cũng như cố gắng để có thể đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn của HLV Philippe Troussier.

"Tôi rất vui khi được khoác lên màu áo tuyển U23 Việt Nam. Đây cũng là mong muốn của bố mẹ tôi. Tuy xa quê nhưng lúc nào gia đình tôi cũng hướng về quê hương'', Andrej Nguyễn An Khánh chia sẻ cảm xúc.

An Khánh tỏ ra đầy nỗ lực (Ảnh: VFF).

Trước đó, HLV Philippe Troussier nhận xét: "An Khánh có quốc tịch Việt Nam. Công việc của tôi là nói chuyện, trao đổi cá nhân cầu thủ trước khi triệu tập em lên đội tuyển. Tôi mong sau An Khánh, chúng ta sẽ có thêm nguồn lực Việt kiều lên đội tuyển. Đây có thể xem là trường hợp điểm để chính sách Việt kiều cho đội tuyển quốc gia linh hoạt hơn".

Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec (CH Séc), trong một gia đình có cha là người Nghệ An, còn mẹ quê Hà Nội. An Khánh hiện có cả quốc tịch Việt Nam và CH Séc. Anh được trang thông tin chuyển nhượng Transfermarkt định giá 50.000 euro.

Vị trí chơi bóng sở trường của cầu thủ 18 tuổi là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái.

HLV Philippe Troussier chỉ đạo cùng lúc hai đội tuyển (Ảnh: VFF).

Ở đợt tập trung lần này, các cầu thủ đều đang trong giai đoạn thi đấu tại CLB nên có nền tảng thể lực và nhịp vận động rất tốt. Đây là điểm thuận lợi đối với HLV Philippe Troussier khi triển khai giáo án luyện quân. Đó cũng là lý do chiến lược gia người Pháp dành trọn thời lượng của buổi tập cho các bài rèn chiến thuật.