Quang Hải hay Chanathip sẽ định đoạt số phận trận Việt Nam - Thái Lan?

Dân trí Chanathip Songkrasin có 2 bàn thắng ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, trong khi Quang Hải có 2 lần dứt điểm trúng khung thành. Cả hai cầu thủ đều chơi rất hay, nhưng đến giờ Chanathip may mắn hơn.

Không thể nói Quang Hải chơi không hay trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội chứng minh mình là một trong những ngôi sao bóng đá có đẳng cấp cao nhất Đông Nam Á, không thua Chanathip Songkrasin bên phía Thái Lan, vốn đang thành công tại giải J-League của Nhật Bản.

Điều mà Quang Hải thiếu trong trận đấu ấy chỉ là may mắn, khi có đến 2 lần anh dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc.

Quang Hải chơi rất hay nhưng thiếu may mắn trong trận bán kết lượt đi (Ảnh: AP).

Đầu tiên là cú sút phạt làm bó tay hàng thủ và thủ môn Chatchai của đội bóng xứ Chùa Vàng trong hiệp một, nhưng bóng chạm vào cột dọc. Tình huống thứ hai là pha vuốt bóng từ ngoài vòng cấm, một lần nữa làm ngỡ ngàng hàng phòng ngự của Thái Lan, nhưng bóng chạm vào xà ngang trong hiệp hai.

Nếu Quang Hải có thêm may mắn, anh đã có ít nhất hai bàn thắng vào lưới Thái Lan, và đội tuyển Việt Nam chí ít cũng đã cầm hòa 2-2 với đội bóng đất Chùa Vàng, thay vì thua 0-2.

Về Quang Hải, trang chủ của AFF Cup năm nay viết: "Quang Hải gây ấn tượng không kém Chanathip Songkrasin. Sự sáng tạo của cầu thủ này là điểm tựa cho đội tuyển Việt Nam".

"Đầu tiên là cột dọc và sau đó là xà ngang từ chối bàn thắng của Quang Hải. Tất cả đều đến từ chiếc chân trái phù thủy của Quang Hải, giúp kéo đội tuyển Việt Nam trở lại với cuộc chơi. Anh thực hiện số cú sút bằng đúng các pha dứt điểm của cả đội Thái Lan", trang chủ của AFF Cup viết thêm.

Còn về Chanathip Songkrasin, cầu thủ này cho thấy đẳng cấp cao của một cầu thủ đang là ngôi sao của giải J-League (Nhật Bản), với hai bàn thắng rất nhẹ nhàng vào lưới đội tuyển Việt Nam, mang lại lợi thế lớn cho Thái Lan sau trận lượt đi.

Chanathip Songkrasin vừa hay và vừa may trong trận đấu diễn ra cách nay ít ngày (Ảnh: AP).

"Messi Thái" còn có những pha xử lý rất kỹ thuật, khiến hàng thủ của đội tuyển Việt Nam phải ngỡ ngàng.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh của bóng đá Việt Nam nhận xét: "Đội tuyển Việt Nam để cho Nguyễn Phong Hồng Duy phong tỏa ngòi nổ Chanathip bên phía Thái Lan là không hợp lý, vì Hồng Duy không đủ sức làm điều này".

Mặc dù vậy, điểm khác biệt đáng kể nhất giữa Chanathip và Quang Hải trong trận bán kết lượt đi, đó là "Messi Thái" may mắn hơn.

Như đã nói, Quang Hải có đến 2 tình huống sút trúng khung thành Thái Lan, nên anh không ghi được bàn thắng nào. Ngược lại, bàn thắng đầu tiên của Chanathip Songkrasin có chút may mắn.

Ngoài pha trượt chân tai hại của Hồng Duy khiến bóng đến đúng vị trí của Chanathip, pha dứt điểm của cầu thủ này ngay sau đó đã bị thủ môn Trần Nguyên Mạnh cản phá, nhưng may mắn cho anh là bóng lại dội trúng người Chanathip rồi từ từ lăn vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Trang chủ của AFF Cup bình luận về Chanathip Songkrasin: "Anh ấy đã ghi hai bàn thắng trong hiệp một, với bàn thứ 2 xứng đáng là một trong những pha dàn xếp đẹp nhất giải. Chanathip là mối đe dọa thường xuyên cho đội tuyển Việt Nam, với khả năng đi bóng và chuyền bóng rất tốt".

Chanathip Songkrasin và Nguyễn Quang Hải đều xứng đáng là "nhạc trưởng" của cả hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á hiện giờ là Thái Lan và Việt Nam.

Cả hai cầu thủ này sẽ lại có màn so tài trực tiếp với nhau, để quyết đưa đội nhà vào chung kết AFF Cup năm nay. Quang Hải hy vọng có thêm một chút may mắn để làm tốt hơn so với trận lượt đi, rồi giúp đội tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ.

Trọng Vũ