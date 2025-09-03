Quang Dương khiến người hâm mộ pickleball Việt Nam tiếc nuối

Dù đã rất nỗ lực nhưng các tay vợt Việt Nam lại liên tiếp lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất tại đấu trường châu lục. Sau thất bại đáng tiếc ở trận chung kết đơn nam giải Hong Kong Open 2025, pickleball Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn với tấm Huy chương vàng châu Á khi Phúc Huỳnh thua cay đắng hạt giống số một Connor Garnett tại PPA Asia Nhật Bản Open 2025.

Phúc Huỳnh bỏ lỡ Huy chương vàng tại PPA Asia Nhật Bản Open 2025 (Ảnh: PPA).

Trong làng pickleball thế giới, Connor Garnett nổi lên như một tay vợt hàng đầu. Ít ai biết rằng, trước khi gặt hái thành công ở bộ môn này, anh từng là đối tác đánh tập của siêu sao quần vợt Novak Djokovic.

Với chỉ số DUPR 6.846, Connor Garnett hiện nằm trong nhóm Elite toàn cầu (những tay vợt xuất sắc nhất thế giới). Tài năng của anh đã được thể hiện rõ ràng tại giải đấu lần này khi góp mặt ở cả ba trận chung kết: đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ.

Tuy nhiên, trên hệ thống đánh giá điểm DUPR, Garnett vẫn thua Quang Dương với 6.865 điểm. Mặc dù hai tay vợt này chưa từng chạm trán nhau nhưng giới pickleball vẫn đánh giá tay vợt gốc Việt nhỉnh hơn so với nhà đương kim vô địch PPA Asia Nhật Bản Open 2025.

Trong bối cảnh hai gương mặt giàu kinh nghiệm là Trịnh Linh Giang và Phúc Huỳnh đều bỏ lỡ cơ hội vô địch ở đấu trường châu lục, người hâm mộ pickleball Việt Nam liên tục nhắc đến tên Quang Dương mặc dù trước đó tay vợt 19 tuổi tuyên bố sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu nào thuộc PPA Tour Asia.

Tài khoản Kiên Trần bình luận: “Quang Dương từng thi đấu ở những giải đấu hàng đầu thế giới, tài năng của tay vợt trẻ gốc Việt là không thể phủ nhận. Thật lãng phí khi anh ấy quyết định không tham dự những giải đấu có sức hấp dẫn như PPA Tour”.

Trong khi đó, tài khoản Sơn Nguyễn nói thêm: “Quang Dương dường như đã bỏ xa phần còn lại của các tay vợt châu Á. Thực sự đây là một tài năng trẻ đầy triển vọng của pickleball Việt Nam, anh ấy sẵn sàng đối đầu với những tay vợt hàng đầu thế giới như Ben Johns mà không hề lép vế”.

Quang Dương từng giữ vị trí top 4 thế giới ở nội dung đơn nam theo bảng xếp hạng của Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (PPA) vào năm 2024, anh là tay vợt duy nhất trong top 10 khi mới 18 tuổi.

Quang Dương khiến người hâm mộ pickleball Việt Nam tiếc nuối khi quyết định không tham dự PPA Tour Asia (Ảnh: PPA).

Thành tích đáng chú ý của Quang Dương bao gồm việc đánh bại tay vợt số một thế giới Ben Johns hai lần vào năm 2024 và giành Huy chương bạc tại Houston Open 2024.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với UPA (đơn vị quản lý hệ thống PPA) vào tháng 7 do vi phạm các điều khoản, Quang Dương không thể tham gia các giải đấu thuộc hệ thống của UPA như Major League Pickleball (MLP) và PPA Tour, nhưng vẫn tham gia các giải đấu khác như giải vô địch pickleball ở Ấn Độ vào tháng 8.

Phong độ của tay vợt 19 tuổi vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao và là gương mặt sáng giá cho pickleball Việt Nam khi anh góp mặt ở những giải đấu quốc tế.