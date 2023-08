PSG "lách luật", vung núi tiền chiêu mộ thành công ngôi sao thay Mbappe

PSG đã sớm đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Goncalo Ramos từ Benfica với mức phí 80 triệu euro. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hai bên vẫn vướng mắc về cách thức thanh toán trong thương vụ này.

Cuối cùng, mọi chuyện đã được giải quyết. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, PSG sẽ trả thẳng 65 triệu euro cho Benfica, kèm theo 15 triệu euro phụ phí. Fabrizio Romano đã phát tín hiệu "Here We Go" (ám chỉ vụ chuyển nhượng thành công).

Để có tiền chiêu mộ Goncalo Ramos, PSG đã phải lách luật. Theo đó, đội bóng nước Pháp sẽ mượn lại chân sút người Bồ Đào Nha trong vòng một năm, kèm theo thỏa thuận mua đứt vào mùa Hè 2024. Đây là cách để PSG chia tiền chuyển nhượng, nhằm tránh luật Công bằng tài chính.

Đây là phương thức mà PSG từng áp dụng để chiêu mộ Kylian Mbappe vào mùa Hè 2017. Trên giấy tờ, đội bóng nhà giàu nước Pháp mượn Mbappe trong vòng một năm, kèm theo thỏa thuận mua đứt trị giá 180 triệu euro.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2023, PSG đã chi tới 160 triệu euro để chiêu mộ hàng loạt cái tên như Manuel Ugarte, Lucas Hernández, Hugo Ekitiké, Lee King In, Xavi Simons, Milan Skriniar, Marco Asensio. Bên cạnh đó, trong vài ngày tới, đội bóng thành Paris cũng mất 50 triệu euro để đón Ousmane Dembele từ Barcelona.

Điều đó khiến cho ngân quỹ chuyển nhượng (để phù hợp với luật Công bằng tài chính) của PSG không còn nhiều. Do đó, họ buộc phải tìm cách lách luật ở thương vụ Goncalo Ramos.

Goncalo Ramos dự kiến sẽ tới kiểm tra y tế ở PSG trong tuần này. Đây là bản hợp đồng đáng kỳ vọng của đội bóng. Trong mùa giải trước, tiền đạo sinh năm 2001 đã ghi 27 bàn sau 47 trận ra sân ở Benfica. Bên cạnh đó, anh cũng chiếm suất đá chính của C.Ronaldo ở World Cup 2022.

Cùng với Ousmane Dembele, Goncalo Ramos được kỳ vọng sẽ làm mới hàng công của PSG và thay thế Mbappe. Trong thời gian qua, cầu thủ người Pháp liên tiếp nhận đòn trừng phạt của PSG sau khi nhất quyết không chấp nhận gia hạn hợp đồng.

Đội vô địch Ligue 1 rất muốn bán Mbappe ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2023. Họ muốn thu về 250 triệu euro nhưng Real Madrid chỉ chấp nhận chiêu mộ với giá thấp hơn.