Chelsea ngược dòng kịch tính, chấm dứt giấc mơ cổ tích FA Cup của Wrexham

Chelsea đã hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn xuất sắc lội ngược dòng, đánh bại Wrexham với tỷ số 4-2 trong một trận đấu đầy kịch tính tại FA Cup vào rạng sáng 8/3, qua đó giành vé vào tứ kết và chặn đứng câu chuyện cổ tích của đội bóng thuộc sở hữu của các ngôi sao Hollywood.

Tại Racecourse Ground, dưới sự cổ vũ của hai diễn viên Ryan Reynolds và Rob McElhenney, Wrexham, đội bóng đang thi đấu ở hạng Nhì, đã vươn lên dẫn trước nhờ công của Sam Smith. Tuy nhiên, Chelsea đã tìm được bàn gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ sau một pha phản lưới nhà.

Hiệp hai chứng kiến những diễn biến nghẹt thở. Callum Doyle giúp đội bóng xứ Wales tái lập thế dẫn bàn ở phút 78, nhưng chỉ bốn phút sau, Josh Acheampong đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Bước ngoặt xảy ra khi George Dobson của Wrexham bị truất quyền thi đấu trong thời gian bù giờ. Sang hiệp phụ, Alejandro Garnacho ghi bàn bằng một cú vô-lê trước khi Joao Pedro ấn định chiến thắng cho Chelsea bằng bàn thắng muộn.

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng (Ảnh: Getty).

HLV Liam Rosenior của Chelsea đã thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu gần nhất, nhằm phân bổ lực lượng cho cả Ngoại hạng Anh và Champions League. Dù vậy, đội bóng thành London vẫn phải đối mặt với một Wrexham đang có phong độ cao, từng loại Nottingham Forest ở vòng trước.

Wrexham mở tỷ số ở phút 18 khi Doyle thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác cho Smith. Cú chạm bóng tinh tế của Smith giúp anh vượt qua Tosin Adarabioyo trước khi lạnh lùng dứt điểm đánh bại thủ môn Robert Sanchez.

Chelsea kiểm soát phần lớn thời gian cầm bóng nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Wrexham dưới sự dẫn dắt của HLV Phil Parkinson. Đội chủ nhà đang hướng tới lần thăng hạng thứ 4 liên tiếp, với mục tiêu cuối cùng là Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Wrexham nhận cú sốc 5 phút trước giờ nghỉ khi bóng vô tình chạm lưng thủ môn Arthur Okonkwo rồi lăn vào lưới, mang về bàn gỡ hòa cho Chelsea.

Okonkwo phản lưới nhà (Ảnh: Getty).

Sau giờ nghỉ, Wrexham tiếp tục nhập cuộc mạnh mẽ, gây sức ép lớn lên hàng phòng ngự Chelsea trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Rosenior đã phải tung Marc Guiu, Marc Cucurella và Dario Essugo vào sân để tăng cường sức tấn công.

Dù vậy, Wrexham vẫn khiến nhà vô địch Club World Cup gặp nhiều khó khăn và tái lập thế dẫn trước ở phút 78 khi Doyle nhanh chân chạm bóng sau cú sút của Josh Windass. Chỉ ít phút sau, Chelsea lại san bằng tỷ số khi Acheampong tung cú dứt điểm vào nóc lưới.

Windass sau đó có cơ hội tuyệt vời để giúp Wrexham lần thứ ba vươn lên dẫn trước nhưng lại đánh đầu chệch cột dọc khi Sanchez đã lỡ trớn, trong khi Pedro Neto sút dội xà ngang ở phía bên kia sân.

Bước ngoặt đến trong thời gian bù giờ khi Dobson nhận thẻ đỏ từ trọng tài Peter Bankes sau khi VAR vào cuộc xem lại tình huống. Thi đấu thiếu người, Wrexham gặp muôn vàn khó khăn và càng thêm bất lợi khi đường tạt bóng của Essugo được Garnacho dứt điểm gọn gàng ở phút thứ 6 của hiệp phụ.

Trọng tài xem lại pha phạm lỗi của Dobson và sau đó đã rút thẻ đỏ (Ảnh: Getty).

Đội chủ nhà tưởng như đã gỡ hòa khi Lewis Brunt đưa bóng vào lưới sau pha đánh đầu của Kieffer Moore, nhưng VAR xác định tình huống việt vị. Lewis O'Brien sau đó sút chệch cột dọc trong nỗ lực cuối cùng của Wrexham, trước khi Joao Pedro ghi bàn thắng thứ tư cho Chelsea sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Sau trận đấu này, Chelsea sẽ chuyển sự tập trung sang trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Paris Saint-Germain vào giữa tuần, trong khi Wrexham tiếp tục cuộc đua thăng hạng với mục tiêu vươn tới Ngoại hạng Anh.