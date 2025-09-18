PSG giành chiến thắng đậm, Inter Milan đánh bại Ajax tại Champions League

Thi đấu tại sân nhà Parc des Princes, PSG (Paris Saint Germain) bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Champions League bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Atalanta. Dù gặp tổn thất về lực lượng khi thiếu vắng hai ngôi sao tấn công là Ousmane Dembele và Desire Doue, PSG vẫn thể hiện bản lĩnh của một "ông lớn".

Nhà đương kim vô địch thị uy sức mạnh ngày mở màn Champions League (Ảnh: Getty).

Đại diện nước Pháp có được bàn mở tỷ số ngay khi trận đấu bắt đầu được 3 phút. Trung vệ đội trưởng Marquinhos gây sức ép từ phần sân đối phương, đoạt bóng và phối hợp cùng Fabian Ruiz, chọc thủng lưới đội khách.

Sức mạnh của đội đương kim vô địch khiến thế trận diễn ra một chiều. Phút 39, Khvicha Kvaratskhelia nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút xa tuyệt đẹp, trước sự bất lực của hàng thủ Atalanta.

Thế trận một chiều vẫn được đội chủ nhà tiếp tục duy trì trong hiệp hai khi PSG không cho Atalanta bất kỳ cơ hội nào. Phút 51, Nuno Mendes nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha phối hợp ăn ý cùng Barcola. Trong những phút bù giờ, Goncalo Ramos tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi bàn thắng cuối cùng, ấn định chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục cho đội bóng nước Pháp.

Với chuỗi 6 trận toàn thắng đầy ấn tượng từ đầu mùa, HLV Luis Enrique và các học trò đã chứng minh sức mạnh đáng sợ của mình. PSG đã gửi đi một lời khẳng định đanh thép, sẵn sàng chinh phục ngôi vương Champions League mùa giải năm nay.

Trái lại với PSG, Ajax là đội nắm thế chủ động trên sân nhà Amsterdam bằng lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc nhưng lại không đem về hiệu quả trước một Inter Milan phòng ngự đầy kín kẽ.

Đại diện Italy chủ động lùi sâu đội hình và chờ thời cơ. Phút 42, Calhanoglu thực hiện quả treo bóng chính xác, để Marcus Thuram bật cao đánh đầu tung lưới Ajax, mở tỷ số cho đại diện Serie A ngay trước giờ nghỉ.

Marcus Thuram tỏ ra lợi hại trong những pha không chiến (Ảnh: Getty).

Sang hiệp hai, kịch bản cũ nhanh chóng tái diễn. Ngay phút 47, Marcus Thuram đã hoàn tất cú đúp của mình với pha đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền của Hakan Calhanoglu, nâng tỷ số lên 2-0.

Sau bàn thua thứ 2, Ajax hoàn toàn mất phương hướng. Hàng công của họ thi đấu bế tắc và không thể tìm thấy đường vào khung thành Inter. Trong khi đó, đội bóng của Serie A chơi đầy thong dong và dễ dàng bảo toàn chiến thắng cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Marcus Thuram đã có một đêm thi đấu rực sáng khi lập cú đúp bằng đầu vào lưới Ajax. Thành tích này giúp anh đi vào lịch sử câu lạc bộ, trở thành cầu thủ thứ hai sau huyền thoại Hernan Crespo có được cú đúp bằng đầu trong một trận đấu tại Champions League.

Ghi 2 bàn bằng đầu tại Champions League, Thuram đi vào lịch sử Inter Milan (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này đã đưa Inter Milan lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây như một lời khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng Italy tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.