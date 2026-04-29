PSG đánh bại Bayern Munich trong trận cầu có 9 bàn thắng

Tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà Parc des Princes (Pháp), PSG đặt quyết tâm chiến thắng để tạo lợi thế trước trận lượt về. Các ngôi sao tấn công như Dembele, Doue hay Kvaratskhelia đá chính ngay từ đầu.

Cuộc so tài giữa PSG và Bayern Munich chứng kiến "cơn mưa bàn thắng" (Ảnh: Getty).

Bên phía Bayern Munich, các ngôi sao tấn công như Olise, Musiala, Diaz, Harry Kane đều hiện diện ở đội hình xuất phát. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Đội khách Bayern Munich là những người chơi sắc sảo hơn và ở phút 17, Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội khách vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, PSG nhanh chóng lấy lại thế trận.

Phút 25, Khvicha Kvaratskhelia ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đại diện nước Pháp sau pha xử lý cá nhân ấn tượng. 6 phút sau, Joao Neves đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà trong tình huống hàng thủ Bayern Munich mất tập trung.

Thế trận hấp dẫn tiếp tục được đẩy lên cao khi Michael Olise ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Bayern Munich bằng cú sút xa đẹp mắt. Kịch tính của hiệp 1 được đẩy lên đỉnh điểm trong thời gian bù giờ, khi Ousmane Dembele thực hiện thành công quả phạt đền để giúp PSG dẫn 3-2 sau 45 phút đầu tiên.

PSG chơi thăng hoa và có thời điểm dẫn trước 5-2 (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, PSG là đội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn và liên tục áp đảo Bayern Munich. Phút 56, Kvaratskhelia hoàn tất cú đúp với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 cho đội chủ nhà.

Đang đà hưng phấn, đến phút 58, Dembele tiếp tục tỏa sáng với pha lập công thứ hai, giúp PSG dẫn trước 5-2. Dẫn trước với cách biệt lớn, PSG chơi có phần chủ quan và tạo điều kiện để Bayern Munich thay đổi thế trận.

"Hùm xám" cho thấy bản lĩnh của một đội bóng hàng đầu nước Đức, phút 65, Dayot Upamecano rút ngắn tỷ số xuống 3-5 bằng một pha đánh đầu chính xác. Chỉ 3 phút sau, Luis Diaz ghi thêm một bàn thắng sau tình huống gây tranh cãi, đưa tỷ số xuống còn 4-5 cho CLB xứ Bavaria.

Những phút còn lại, Bayern Munich dồn toàn lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. PSG nỗ lực gồng mình phòng ngự và sự xuất sắc của thủ môn Safonov giúp đội chủ nhà bảo toàn chiến thắng 5-4 chung cuộc trên sân Parc des Princes.

Bayern Munich kết thúc trận đấu với tỷ số thua 4-5 và vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ ở lượt về (Ảnh: Getty).

Chiến thắng trước Bayern Munich mang nhiều ý nghĩa cho PSG, họ chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp khi đối đầu "Hùm xám" nước Đức. CLB thủ đô Paris cán mốc 100 trận thắng ở Champions League và HLV Luis Enrique có chiến thắng thứ 50 ở giải đấu này trong sự nghiệp.

Cả hai đội sẽ tái đấu ở trận bán kết lượt về tại Allianz Arena (Đức) vào ngày 7/5, cơ hội chia đều cho cả PSG lẫn Bayern Munich cho tấm vé vào chơi trận chung kết UEFA Champions League năm nay.

Đội hình thi đấu

Paris Saint Germain: Safonov, Mendes (Lucas Hernandez 84'), Pacho, Marquinhos, Hakimi, Neves, Vitinha, Zaire Emery (Ruiz 64'), Kvaratskhelia (Mayulu 84'), Dembele, Doue (Barcola 70').

Bàn thắng: Kvaratskhelia (25' 56'), Neves (33'), Dembele (45+5'-pen, 58')

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies (Laimer 46'), Kimmich, Pavlovic (Jackson 90'), Olise, Musiala (Goretzka 79'), Diaz, Kane

Bàn thắng: Kane (17'-pen), Olise (41'), Upamecano (65'), Diaz (68')