Arsenal trả giá đắt sau khi giành vé vào bán kết Champions League

Rạng sáng 16/4, Arsenal đã hòa 0-0 trước Sporting Lisbon trong trận tứ kết lượt về Champions League trên sân Emirates. Với kết quả này, “Pháo thủ” đã giành quyền vào bán kết giải đấu với tổng tỷ số 1-0. Đối thủ của họ ở vòng đấu sắp tới là Atletico Madrid.

Tuy nhiên, Arsenal cũng trả giá đắt cho tấm vé vào bán kết Champions League khi Noni Madueke dính chấn thương. Tiền vệ chạy cánh này đã có pha va chạm khá mạnh với Pedro Goncalves. Điều đó khiến anh không thể tiếp tục thi đấu.

Madueke đã tỏ vẻ buồn bã sau khi rời sân. Trong hôm nay, bộ phận y tế của Arsenal sẽ kiểm tra chấn thương của cầu thủ người Anh để biết được mức độ chấn thương. Sau khi Madueke chấn thương, HLV Arteta đã sử dụng cầu thủ trẻ Max Dowman thay thế thi đấu ở bên cánh phải. Đây có thể là phương án thay thế dài hạn nếu Madueke không thể ra sân.

Việc mất đi Madueke khiến cho Arsenal lâm vào khủng hoảng nặng nề về nhân sự ở giai đoạn cuối mùa. Trước đó, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber và Riccardo Calafiori đều phải “làm bạn” với bệnh viện.

Điều đáng nói, vào cuối tuần này, Arsenal sẽ đụng độ với Man City trong trận “chung kết” ở giải Ngoại hạng Anh. Nếu không có nhân sự tốt nhất, “Pháo thủ” có thể nếm trái đắng. Hiện tại, Arsenal vẫn dẫn đầu ở giải đấu cao nhất nước Anh với 70 điểm, hơn Man City 6 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Nếu thất bại trước Man City, Arsenal đối diện với nguy cơ bị đối thủ san bằng điểm số khi thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn còn một trận đá bù trong tay.

Bên cạnh đó, HLV Arteta cũng cầu mong những trụ cột của CLB sớm trở lại để có thể hướng tới chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Trong thời gian qua, đội bóng thành London đã thi đấu khá chuệch choạc và hụt mất cơ hội vô địch hai giải FA Cup và cúp Liên đoàn Anh.