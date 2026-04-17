Vòng bán kết Champions League: Những "con quái vật" dũng mãnh

PSG - Bayern Munich: Trận chung kết sớm mùa giải

Cuối tháng này, Paris Saint Germain (PSG) sẽ xuất bản cuốn sách đặc biệt có nhan đề: “PSG 1996 - Chức vô địch đầu tiên ở châu Âu”. Cuốn sách này để kỷ niệm 30 năm kể từ ngày CLB giành chức vô địch UEFA Cup Winners' Cup (cúp C3 châu Âu).

Trận đấu giữa Bayern Munich và PSG xứng đáng là trận chung kết sớm mùa giải (Ảnh: Getty).

Trước mùa giải 2024-2025, danh hiệu ấy gần như là niềm tự hào duy nhất của đội bóng thành Paris ở đấu trường châu Âu. Không ít cổ động viên (CĐV) đối địch đã buông lời chế giễu thành tích “khiêm tốn” của PSG.

Thế nhưng, PSG giờ đây là hình ảnh hoàn toàn khác so với trước đây, kể cả giai đoạn họ vung ra núi tiền để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới. Dưới thời HLV Luis Enrique, họ đã đủ lớn mạnh để thách thức bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu.

Sau chiến thắng trước Liverpool, đội bóng thủ đô nước Pháp đã có lần thứ ba liên tiếp lọt vào bán kết Champions League. Không có đội bóng nào xuất sắc hơn họ trong giai đoạn này. Trong đó, đỉnh cao chính là chức vô địch Champions League mùa giải trước.

Sang tới mùa giải này, thầy trò HLV Luis Enrique vẫn đang đứng trước cơ hội giành cú ăn 6 lịch sử. Nhà báo Bill Connelly của tờ ESPN nói tóm gọn về sự đáng sợ của PSG: “Kiểm soát trận đấu, vô cùng điềm tĩnh”.

Thực tế, nếu so với hai trận đấu với Liverpool ở mùa giải trước, PSG đã vượt qua đối thủ này dễ dàng hơn nhiều. Ở trận tứ kết lượt đi tại sân Công viên các Hoàng tử, PSG áp đảo hoàn toàn khi kiểm soát 74% và tung ra 18 cú dứt điểm (so với 3 cú của Liverpool). Còn ở trận tái đấu tại Anfield, PSG tỏ ra điềm tĩnh trước những “đợt sóng tấn công” dữ dội của The Kop, trước khi lạnh lùng kết liễu đối thủ.

PSG không có điểm yếu ở thời điểm này (Ảnh: Getty).

Nhiều người từng đặt ra câu hỏi về điểm yếu của PSG nhưng chưa ai có câu trả lời thỏa đáng. Trong những trận đấu quyết định, đội bóng của HLV Luis Enrique chỉ thua duy nhất Chelsea ở trận chung kết FIFA Club World Cup, phần nhiều vì họ quá chủ quan. Còn lại, trên dấu chân của nhà vô địch, có quá nhiều đội bóng lớn đã gục ngã.

PSG là đội bóng kiểm soát nhịp độ tốt nhất châu Âu ở thời điểm này. Họ sở hữu sự cân bằng, đồng đều ở các tuyến. Mối nguy hiểm mà họ tạo ra có thể tới ở bất kỳ đâu, từ những ngôi sao tấn công như Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, những cầu thủ tuyến giữa như Vitinha, Joao Neves, hay thậm chí là những hậu vệ như Hakimi hay Nuno Mendes.

Hình ảnh của PSG trong những mùa giải gần đây tương phản so với đội bóng này trong phần lớn giai đoạn trong lịch sử. Đội trưởng Marquinhos không ngần ngại tuyên bố: “Các bạn có thể thấy rõ sự trưởng thành của toàn đội”.

Nhưng thử thách lớn nhất với PSG vẫn còn ở phía trước. Đó chính là Bayern Munich. Đoàn quân của HLV Kompany vừa trải qua “một cuộc chạy đua” (theo tờ Guardian) với Real Madrid ở vòng tứ kết.

Thậm chí, theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Bayern Munich có 34,61% khả năng giành chức vô địch Champions League, cao hơn nhiều so với PSG (19,35%). Xét trên nhiều góc độ, trận đấu giữa Bayern Munich và PSG không khác gì trận chung kết sớm của mùa giải.

Bayern Munich vừa chiến thắng Real Madrid trong cuộc chiến của đẳng cấp. Hai đội đã giành giật từng chút một cơ hội đi tiếp. Cuối cùng, “Hùm xám” đã giành vé đi tiếp nhờ bước ngoặt ở cuối trận lượt về khi Camavinga nhận thẻ đỏ (phút 86). Sau đó, đội bóng xứ Bavaria đã tận dụng tốt lợi thế này để ghi hai bàn thắng liên tiếp.

Thống kê cho thấy, Bayern Munich và Real Madrid cùng nhau ghi tới 10 bàn và tung ra 73 cú dứt điểm trong hai trận đấu ở tứ kết. Con số ấy cho thấy tính chất cởi mở và tấn công điên cuồng của hai đội bóng.

Bayern Munich sở hữu hàng công hay nhất châu Âu (Ảnh: Getty).

HLV Kompany, người từng xuống hạng với Burnley ở giải Ngoại hạng Anh, đã nhào nặn Bayern Munich trở thành cỗ máy tấn công không có điểm dừng. Họ khiến tất cả kinh ngạc khi phá kỷ lục ghi 105 bàn thắng ở Bundesliga (mùa giải vẫn còn 5 vòng).

Tính trên mọi đấu trường, đội bóng vô địch nước Đức đã ra sân 46 trận đấu, ghi được 157 bàn thắng (trung bình 3,4 bàn/trận). Họ đã ghi ít nhất 5 bàn trong 10 trận. Tính ở vòng loại trực tiếp Champions League, Bayern Munich cũng ghi tới 16 bàn sau 4 trận. Đó gần như là hiệu suất không tưởng trong bóng đá hiện đại.

Nói cách khác, Bayern Munich sẵn sàng “nuốt chửng” bất kỳ đối thủ nào. Ở FIFA Club World Cup vào mùa hè năm ngoái, PSG từng “bẻ nanh” Hùm xám khi giành chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, sang mùa này, Bayern Munich đã cải thiện rất nhiều dưới thời HLV Kompany và từng thắng 2-1 trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG ở vòng bảng.

Có thể nói, bất kỳ đội bóng nào cũng xứng đáng chiến thắng ở cuộc đối đầu cân sức này. Đừng ngạc nhiên nếu như hai đội sẽ tiếp tục “chạy đua” giống như trận đấu giữa Bayern Munich và Real Madrid.

Arsenal - Atletico Madrid: Trận chiến của những kẻ mộng mơ

Có một chi tiết đáng chú ý, cả Arsenal và Atletico Madrid đều chưa một lần chạm tay vào chức vô địch cúp C1/Champions League trong quá khứ. Đó là lý do họ thèm khát danh hiệu này tới nhường nào. Nếu như cuộc đọ sức giữa PSG và Bayern Munich được xem là bữa tiệc của bóng đá tấn công thì cặp đấu Arsenal gặp Atletico Madrid là màn chạm trán của bản lĩnh và sự lỳ lợm.

HLV Simeone là điểm tựa cho thành công của Atletico Madrid (Ảnh: Getty).

Cách đây không lâu, xuất hiện khá nhiều tin đồn cho rằng HLV Diego Simeone sẽ sang làm việc ở Inter Milan nhưng rồi, El Cholo (Gã điên, biệt danh của Simeone) đã khẳng định quyết tâm ở lại gắn bó với Atletico Madrid. Với nhiều người hâm mộ, việc chiến lược gia người Argentina chấp nhận ở lại chính là thành công lớn nhất.

“Simeone sẽ còn ở đây một thời gian nữa”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ AS vào tháng trước. Quả thực, dù Atletico Madrid đã chứng kiến rất nhiều thăng trầm nhưng họ vẫn luôn đi đúng hướng nhờ tài năng của vị thuyền trưởng sinh năm 1970.

Có một thực tế khiến nhiều người kinh ngạc, dưới thời Simeone, Atletico Madrid đã loại Barcelona trong cả ba lần chạm trán ở vòng knock-out Champions League. Vì thế, sau khi loại Barca đầy cảm xúc, El Cholo đã thốt lên: “Chúng tôi đã đối đầu với Barcelona của Messi, Barcelona của Lamine Yamal và chúng tôi vẫn là kẻ chiến thắng”.

HLV Simeone nói thêm: “Chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều thay đổi, với nhiều lần xây dựng lại đội hình nhưng cuối cùng vẫn góp mặt trong top 4 đội bóng mạnh nhất châu Âu”.

Đó là chất cao ngạo thường thấy của Simeone nhưng người ta cũng yêu mến ông vì chất ngông cuồng ấy. Inter Milan có thể sẽ cám dỗ ông vào một ngày nào đó nhưng Simeone chỉ ra đi chừng nào ông cảm thấy chán Atletico Madrid. Còn hiện tại thì không. Ông vẫn đặt quyết tâm rất lớn giúp Los Rojiblancos làm nên lịch sử ở Champions League.

Để tìm ra đội bóng lỳ lợm, đủ sức đối chọi với Atletico Madrid ở thời điểm này, Arsenal là cái tên thích hợp nhất. Dưới thời HLV Wenger, “Pháo thủ” nổi tiếng với sự hoa mỹ, những pha ban bật như thêu hoa dệt gấm. Tuy nhiên, đội bóng đã tái sinh trong hình hài khác dưới thời HLV Mikel Arteta.

Không dưới một lần, HLV Arteta bị chỉ trích vì lối chơi thực dụng, có phần thận trọng thái quá. Chẳng nói đâu xa, bản thân ông phải lên tiếng giải thích khi Arsenal chỉ vượt qua Sporting Lisbon với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận.

Arsenal thể hiện lối chơi xù xì, gai góc (Ảnh: Getty).

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: “Tôi đã ước mơ rất nhiều và nỗ lực rất nhiều để có được vị trí như hiện tại. Tôi chỉ thấy vẻ đẹp, cơ hội và tôi muốn giành chức vô địch Champions League để dành tặng cho tất cả những người đồng hành với chúng tôi trên hành trình này”.

Mikel Arteta giống như người đang đi trên dây ở thời điểm này. Ông vừa gánh vác nhiệm vụ của bóng đá Anh ở Champions League, vừa phải gồng mình giữ ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh trước sự cạnh tranh gay gắt của Man City. Nếu không thể học cách cân bằng, Arteta có thể sẽ gục ngã và đánh mất tất cả.

Không phải không có dấu hiệu kiệt sức. Trong trận đấu với Sporting Lisbon, Noni Madueke đã dính chấn thương. Ở thời điểm này, đội bóng thành London cũng không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột khác như Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber và Riccardo Calafiori.

Nói cách khác, đây là thời điểm thử thách bản lĩnh thực sự của đoàn quân HLV Arteta. Có một điều đáng tự hào rằng lần đầu tiên trong lịch sử, họ lọt vào bán kết Champions League ở hai mùa giải liên tiếp. Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu Arsenal gục ngã trước cửa thiên đường.

HLV Arteta chắc chắn nhờ cậy rất nhiều vào hàng thủ để đối chọi với Atletico Madrid. Arsenal đã giữ sạch lưới tới 8/12 trận đấu ở Champions League mùa giải này. Họ là đội bóng thủng lưới ít nhất giải đấu với 5 bàn.

Cuộc đấu trí giữa Arsenal và Atletico Madrid mang tới nét hấp dẫn rất khác so với cặp bán kết còn lại. Ở đó, hai HLV Arteta và Simeone đều sẽ có những quân bài bí mật để tạo nên bất ngờ cho đối thủ.