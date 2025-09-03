Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng, bỏ xa 4 giải đấu lớn ở châu Âu

Trong những năm gần đây, Ngoại hạng Anh thường xuyên gây chú ý vào ngày đóng cửa của các kỳ chuyển nhượng. Và mới đây, giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù tiếp tục gây ấn tượng bởi số tiền chi tiêu kỷ lục.

Liverpool phá kỷ lục chuyển nhượng của Premier League với bản hợp đồng Alexander Isak (Ảnh: Getty).

Theo ước tính của công ty kiểm toán danh tiếng Deloitte, tổng chi tiêu cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 của các CLB Premier League đã vượt mốc 3 tỷ bảng, phá vỡ kỷ lục cũ do chính họ thiết lập cách đây hai năm (2,3 tỷ bảng vào mùa giải 2023-24).

Đây là mùa hè thứ 10 liên tiếp, giải đấu cao nhất nước Anh chứng kiến tổng chi tiêu vượt quá 1 tỷ bảng, cho thấy tiềm lực tài chính dồi dào và sức hút vượt trội so với các giải đấu hàng đầu khác tại châu Âu.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, trong bối cảnh các CLB Saudi Arabia giảm đáng kể chi tiêu, Premier League đã khẳng định sức mạnh tài chính tuyệt đối, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm và bỏ xa các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Theo ước tính, 4 giải đấu còn lại nằm trong top 5 giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu là La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 cộng lại chỉ chi khoảng 3,08 tỷ euro, vẫn ít hơn tổng chi tiêu của Premier League. Điều này cho thấy sự chênh lệch lớn về tiềm lực tài chính giữa giải đấu số một nước Anh và phần còn lại của châu lục.

Trong số 20 CLB Ngoại hạng Anh, Liverpool là đội chi tiêu mạnh tay nhất trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, khi bỏ ra tới gần 500 triệu bảng, một con số chưa từng có đối với một đội bóng Anh trong một kỳ chuyển nhượng.

Nhà đương kim vô địch Premier League đã tạo nên cơn địa chấn ngay trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng khi phá kỷ lục quốc nội để chiêu mộ tiền đạo Alexander Isak với mức giá hơn 131 triệu bảng.

Trước đó, “Lữ đoàn đỏ” đã chiêu mộ thành công hai tài năng trẻ sáng giá khác là Florian Wirtz (127 triệu bảng) và Hugo Ekitike (gần 80 triệu bảng).

Liverpool là đội chi tiêu nhiều nhất Premier League trong kỳ chuyển nhượng hè 2025-26 (Ảnh: QQ).

Bên cạnh việc chi tiêu mạnh tay, Liverpool cũng đã cho thấy sự khéo léo trong việc cân đối tài chính khi thu về hơn 210 triệu bảng từ việc bán các ngôi sao khác như Luis Diaz (65 triệu bảng), Darwin Nunez (57 triệu bảng) và nhiều cầu thủ trẻ. Nhờ đó, họ không vi phạm Quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính (PSR), điều khiến nhiều CLB khác bị hạn chế.

Sự bạo chi của Liverpool đã cho thấy quyết tâm bảo vệ ngôi vương và cạnh tranh trên mọi đấu trường. Trong khi đó, các ông lớn khác như Arsenal, Chelsea, Man Utd và Newcastle cũng không hề kém cạnh khi đều vượt mốc chi tiêu 200 triệu bảng. Điều này cho thấy cuộc đua danh hiệu tại Premier League ngày càng khốc liệt.