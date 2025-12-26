Ba tay vợt pickleball Việt Nam được giải đấu hàng đầu châu Á vinh danh

Tối 25/12, hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp châu Á (PPA Tour Asia) vừa chính thức công bố bảng thống kê "2025 Leaderboard - Pro Men's Medals", vinh danh những gương mặt xuất sắc nhất nội dung đơn nam chuyên nghiệp mùa giải vừa qua.

Lý Hoàng Nam lần đầu lên ngôi vô địch đơn nam tại giải PPA Tour Asia (Ảnh: PPA).

Đáng chú ý, bên cạnh việc phản ánh đẳng cấp và phong độ ổn định của các vận động viên hàng đầu, bản danh sách này còn ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của các đại diện đến từ Việt Nam.

Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự hội nhập sâu rộng và sức cạnh tranh sòng phẳng của pickleball Việt Nam tại sân chơi chuyên nghiệp lớn nhất châu lục.

Theo thống kê, Hong Kit Wong đã chính thức trở thành tay vợt dẫn đầu bảng xếp hạng với bộ sưu tập 9 huy chương đồ sộ, với phong độ ổn định đến kinh ngạc của anh trong suốt mùa giải.

Tay vợt Trung quốc đã giành được 1 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ. Việc liên tục ghi tên mình vào các trận chung kết và bán kết tại hệ thống PPA Tour Asia đã khẳng định vị thế "kẻ thống trị" của tay vợt này trên bản đồ pickleball châu Á.

Lý Hoàng Nam đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách với 5 lần đứng trên bục nhận huy chương (1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ, anh trở thành đại diện Việt Nam thành công nhất trên bảng xếp hạng huy chương năm 2025.

Đây là kết quả xứng đáng, khẳng định vị trí khó lay chuyển của Hoàng Nam trong nhóm tay vợt hàng đầu tại hệ thống giải đấu danh giá nhất châu Á.

Cùng sở hữu 5 huy chương với Lý Hoàng Nam còn có Eungwon Kim (2 HCB và 3 HCĐ), trong khi Jonathan Truong và Armaan Bhatia xếp tiếp theo với 4 huy chương mỗi người.

Bảng xếp hạng top 10 tay vợt pickleball giàu thành tích nhất năm 2025 (Ảnh: PPA).

Nhóm các tay vợt sở hữu 3 huy chương quy tụ hàng loạt những "huyền thoại sống" của làng pickleball thế giới như Tyson McGuffin, Christian Alshon và Connor Garnett.

Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt nhất thuộc về Connor Garnett. Dù không sở hữu số lượng huy chương áp đảo, nhưng Garnett đã khiến tất cả phải ngả mũ khi đạt hiệu suất thi đấu tiệm cận sự hoàn hảo: 100% huy chương anh giành được đều là HCV.

Trong khi đó, hai gương mặt còn lại của pickleball Việt Nam là Phúc Huỳnh đứng vị trí thứ 7 (2 HCV, 1 HCB) và Trịnh Linh Giang đứng thứ 10 (1 HCV, 2 HCB).

Bảng xếp hạng "Pro Men's Medals" của PPA Tour Asia được sắp xếp dựa trên số lượng huy chương của VĐV giành được trong một năm dương lịch, không phải thứ hạng tay vợt xuất sắc nhất mùa giải.

Với 3 đại diện góp mặt, Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên bản đồ pickleball chuyên nghiệp châu lục.