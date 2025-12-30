7 thay đổi về luật trong pickleball được áp dụng từ năm 2026

Theo USAP, những thay đổi này không chỉ tác động đến các giải đấu chuyên nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng người chơi phong trào, nhằm tránh những lỗi vi phạm không đáng có dẫn đến mất điểm đáng tiếc.

Theo phân tích, đây không phải là những cải tiến lớn nhưng chúng đủ quan trọng, đặc biệt là trong các giải đấu chuyên nghiệp, nơi các trọng tài phải chú ý đến từng hành động nhỏ. Dưới đây là 7 thay đổi cốt lõi mà mọi vận động viên cần nằm lòng trước khi bước ra sân.

Siết chặt quy định giao bóng Volley

Luật pickleball 2026 siết chặt về quy tắc giao bóng (Ảnh: Getty).

Ba yếu tố cơ bản (tiếp xúc bóng dưới thắt lưng, đầu vợt thấp hơn cổ tay, vung từ dưới lên) vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, luật mới bổ sung từ "rõ ràng" (clearly). Nếu động tác giao bóng không thể hiện rõ sự hợp lệ, trọng tài có quyền bắt lỗi ngay lập tức thay vì bỏ qua như trước.

Giao bóng xoáy

Vấn đề giao bóng xoáy được UPSA phân biệt rạch ròi, người chơi không được phép dùng tay hoặc vợt tạo xoáy cho bóng trước khi rời tay (pre-spin), nhưng hoàn toàn có thể tạo xoáy bằng mặt vợt tại thời điểm tiếp xúc bóng.

Chấp nhận chạm bóng nhiều lần liên tục

Trước đây, luật pickleball chỉ cho phép chạm bóng 2 lần liên tiếp miễn là chúng diễn ra trong một chuyển động liên tục, cùng một hướng. Luật pickleball 2026 cho phép chạm 3 lần hoặc hơn, miễn là các lần chạm này diễn ra trong một chuyển động liên tục và theo một hướng. Nếu có sự ngắt quãng hoặc thay đổi hướng đánh, đó sẽ tính là lỗi.

Tuy nhiên, trường hợp này hầu như không bao giờ xảy ra trong thực tế. Đó là một sự việc ngẫu nhiên, không phải điều người chơi có thể cố tình làm. Hạn chế quan trọng của tình huống này là chuyển động phải liên tục và theo một hướng. Nếu dừng lại và bắt đầu lại, đó sẽ được tính là một lỗi.

Lỗi "bóng nhìn thấy được"

Nếu người chơi mang theo quả bóng dự phòng trong túi mà để đối thủ nhìn thấy, ngay lập tức sẽ bị xử thua điểm đó. Quy định này nhằm loại bỏ sự gây nhiễu thị giác, giúp người chơi tập trung vào quả bóng đang trong cuộc.

Cấm tham khảo ý kiến khán giả

Việc hỏi khán giả xem bóng trong hay ngoài sân hiện đã chuyển từ "không nên" sang "không được phép". Người chơi và đồng đội phải tự đưa ra quyết định; mọi sự trợ giúp từ bên ngoài sân đều có thể dẫn đến án phạt.

Quy tắc bóng nẩy, chạm vật cố định

Luật mới làm rõ:

- Nếu bóng chạm vật cố định (cột lưới, trần nhà...) khi đang bay: Đối thủ thắng điểm.

- Nếu bóng đã nẩy trong sân đối phương rồi mới chạm vật cố định: Bên đánh bóng được điểm.

Người chơi cần hô bóng "out" ngay lập tức nếu không muốn mất điểm (Ảnh: Getty).

Tính kịp thời khi gọi bóng ra ngoài (Out)

Người chơi phải thực hiện tiếng hô "Out" ngay lập tức sau khi bóng trở thành bóng chết (nảy 2 lần hoặc chạm người). Việc trì hoãn phán quyết đến tận lượt giao bóng tiếp theo sẽ không còn được chấp nhận để tránh gây tranh cãi cho trọng tài.

Theo các chuyên gia, những thay đổi về luật của pickleball không nằm ở việc thay đổi hoàn toàn lối chơi, mà tập trung vào các chi tiết kỹ thuật cốt lõi. Những điều chỉnh mới chủ yếu hướng đến sự công bằng trong việc kiểm soát thiết bị và tính luân chuyển liên tục của trận đấu.