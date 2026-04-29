Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển Việt Nam bổ sung sao Brazil nhập tịch

Hôm nay (29/4), cầu thủ gốc Brazil Geovane Magno đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam với tên gọi mới là Nguyễn Tài Lộc. Với việc trở thành công dân Việt Nam, Tài Lộc có thể khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian qua.

Đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ rất nguy hiểm khi sở hữu bộ ba tấn công gốc Brazil là Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc. “Những chiến binh sao vàng” hứa hẹn tạo ra sự bùng nổ ở các giải đấu ở Đông Nam Á và châu Á.

Trên diễn đàn Asean Football, nhiều cổ động viên Đông Nam Á cũng quan tâm đặc biệt tới cầu thủ Tài Lộc, với nhiều quan điểm khác nhau.

Tài khoản Weebro II bình luận: “Đội tuyển Việt Nam đang dần trở thành đội tuyển Brazil thu nhỏ rồi”.

Người hâm mộ Loic Orleans phản ứng: “Đội tuyển Việt Nam chê bai các đội bóng khác nhập tịch nhưng chúng ta thử nhìn vào đội hình của họ lúc này xem thế nào?”.

Tài khoản Marco Setiawan có chung quan điểm: “Cổ động viên Việt Nam từng chế giễu bóng đá Indonesia, Malaysia nhập tịch. Và bây giờ, họ nói rằng các cầu thủ Brazil hiểu biết văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam nên không sao”.

Tài khoản Alexander lại có quan điểm ngược lại: “Bóng đá Việt Nam không tránh nổi xu thế nhập tịch. Tuy nhiên, họ chỉ sử dụng các cầu thủ nhập tịch hợp lệ theo luật của FIFA. Chúng ta cũng không nên bình luận nhiều”.

CĐV Restukrn bình luận: “Indonesia đã thay máu đội hình bằng các cầu thủ nhập tịch. Giờ đây, các đội bóng khác ở Đông Nam Á cũng không tránh khỏi xu thế này”.

Tài khoản Antonio khẳng định: “Giờ đây, thế giới phẳng rồi. Đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng bất kỳ cầu thủ nào miễn là hợp lệ”.

Tài khoản Khoirul Imam tiếp lời: “Đội tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ bản địa tài năng. Họ còn đáng sợ hơn khi bổ sung các cầu thủ nhập tịch”.

Tương tự, Jack Zh nói: “Chúng ta nói đội tuyển Việt Nam dựa nhiều vào các cầu thủ nhập tịch nhưng nên nhớ, họ vẫn thể hiện thành tích xuất sắc ở các giải trẻ ở Đông Nam Á và châu Á gần đây”.

Tài khoản Munif Malek bình luận: “Tôi rất vui khi thấy các đội bóng Đông Nam Á thành công nhưng dường như, các đội bóng đang đánh đổi bản sắc để thành công trong ngắn hạn”.

Điểm mạnh của Geovane Magno (hay còn gọi là Tài Lộc) là sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng sáng tạo và gây đột biến. Cầu thủ này cũng có chiều cao lên tới 1,88m. Anh thi đấu khá đa năng khi có thể chơi tốt ở các vị trí hộ công, tiền đạo cánh và tiền vệ trung tâm.

Trong mùa giải này, tiền đạo sinh năm 1994 đã ra sân 17 trận cho CLB Ninh Bình ở V-League và ghi được 7 bàn và có 3 đường kiến tạo thành bàn.

Kinh nghiệm thi đấu lâu năm ở V-League có thể giúp Geovane Magno thích nghi nhanh chóng với đội tuyển Việt Nam. Cả Xuân Son và Hoàng Hên đều không mất nhiều thời gian để hòa nhập và tỏa sáng ở đội tuyển quốc gia.