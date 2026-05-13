Thủ môn hàng đầu V-League nhập quốc tịch Việt Nam

Thủ môn Lê Giang Patrik là Việt kiều Slovakia, trước đây anh có tên Patrik Lê Giang. Cầu thủ này sinh năm 1992, cao 1m88. Anh từng khoác áo một số CLB chuyên nghiệp tại Slovakia và CH Czech, như Bohemians Praha (CH Czech, từ năm 2019 – 2021), KF Pohronie (Slovakia, năm 2022).

Thủ môn Lê Giang Patrik (thứ 2 từ phải sang) chính thức nhận quốc tịch Việt Nam sáng 13/5 (Ảnh: CLB CA TPHCM).

Sau đó, Lê Giang Patrik về Việt Nam khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN), trong giai đoạn từ năm 2023-2024.

Rời CLB CAHN, thủ thành Lê Giang Patrik gia nhập CLB TPHCM theo dạng cho mượn trong giai đoạn nói trên. Mùa giải 2024-2025, Lê Giang Patrik chính thức trở thành thành viên của CLB TPHCM. Đội bóng này sau đó đổi tên thành CLB Công an (CA) TPHCM.

Lê Giang Patrik là một trong những thủ môn hay nhất V-Leagua nhiều mùa giải liên tục gần nhất (Ảnh: Hải Long).

Lê Giang Patrik được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất tại V-League nhiều mùa giải liên tục gần nhất, bên cạnh thủ môn Nguyễn Filip (CLB CAHN) và thủ thành trẻ Trần Trung Kiên (HAGL).

Còn với tiền đạo Ngô Đăng Khoa, cầu thủ này là Việt kiều Australia, trước đây có tên Khoa Ngô. Anh cao 1m65, sinh năm 2006, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Ngô Đăng Khoa từng khoác áo CLB Perth Glory tại Australia năm 2024. Ngô Đăng Khoa gia nhập CLB CA TPHCM ở mùa giải hiện tại.

Ngô Đăng Khoa được đánh giá là cầu thủ nhiều triển vọng. Sau khi nhận quốc tịch Việt Nam, Ngô Đăng Khoa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam dự Asiad 20, diễn ra tại Nhật Bản từ tháng 9-10 năm nay, nếu như anh được HLV Kim Sang Sik lựa chọn.