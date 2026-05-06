U17 Việt Nam - U17 Yemen (0h ngày 7/5): Khởi động giấc mơ World Cup

*Trận đấu giữa đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Yemen thuộc vòng đấu bảng giải U17 châu Á 2026, sẽ diễn ra lúc 0h rạng sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động thuộc khu liên hợp thể thao King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Trong số 3 đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng bảng giải U17 châu Á năm nay, gồm Hàn Quốc, UAE và Yemen, U17 Yemen có lẽ là đội bóng “dễ chơi” nhất. Đội bóng này không quá mạnh mẽ như U17 Hàn Quốc, đồng thời cũng không giàu kỹ thuật như cầu thủ UAE. Chính vì thế, đây sẽ là cơ hội để U17 Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên tại giải năm nay.

Thậm chí, so về thể hình, các cầu thủ U17 Yemen còn có phần thua kém U17 Việt Nam. Đội bóng Tây Á có chiều cao trung bình 1,718m, trong khi chiều cao trung bình của cầu thủ U17 Việt Nam là 1,739m.

Đây là lý do U17 Việt Nam sẽ không ngán các pha không chiến của đối phương, một trong những điểm yếu nhất của chúng ta khi tham dự các giải đấu có tầm cỡ châu Á trở lên.

Các cầu thủ trẻ Yemen khá dẻo dai, nhanh nhẹn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thể lực của giới cầu thủ Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Thế nên, U17 Việt Nam không lo thua sút đối thủ đến từ Tây Á trong các pha tranh chấp tay đôi và đua tốc độ.

Chưa hết, so về kỷ luật chiến thuật, các cầu thủ Việt Nam luôn nhỉnh hơn các cầu thủ đến từ Tây Á. Ở các lứa tuổi trẻ, tính kỷ luật chiến thuật của cầu thủ Tây Á nói chung, của các cầu thủ trẻ Yemen nói riêng, càng không được đánh giá cao.

Họ có thể thi đấu rất hưng phấn trong thế trận diễn ra thuận lợi, nhưng dễ mắc sai lầm khi tình thế trên sân không diễn ra theo ý họ.

Đây là điều U17 Việt Nam có thể khai thác, chúng ta sẽ buộc U17 Yemen không thể chơi theo ý của đội này. U17 Việt Nam sẽ thi đấu từ tốn, tránh để thủng lưới quá sớm, tránh tạo cơ hội cho đối thủ hưng phấn.

Chỉ cần U17 Việt Nam không thủng lưới sớm, U17 Yemen sẽ dễ rơi vào trạng thái nôn nóng và tự mắc sai lầm, giúp đội bóng của HLV Cristiano Roland có điều kiện khai thác.

Theo điều lệ của giải U17 châu Á 2026, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Các đội vào tứ kết cũng là những đội giành được quyền tham dự VCK World Cup U17 năm 2026, được tổ chức ở Qatar. U17 Việt Nam quyết không bỏ qua cơ hội này, bắt đầu bằng việc tìm chiến thắng trước U17 Yemen.

Dự đoán: U17 Việt Nam thắng 2-0.