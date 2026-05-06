Báo Yemen đánh giá về U17 Việt Nam trước trận gặp đội nhà

U17 Việt Nam bước vào giải U17 châu Á với sự tự tin cao độ. Vào tháng trước, đoàn quân HLV Roland vừa xuất sắc giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á. Mục tiêu của các cầu thủ trẻ Việt Nam trước giải đấu là giành vé tham dự World Cup U17.

U17 Việt Nam được báo Yemen đánh giá cao (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, cơ hội của U17 Việt Nam không nhỏ. Chúng ta chỉ cần nằm ở một trong hai đội dẫn đầu bảng C là hoàn thành mục tiêu. Trận đấu mở màn với U17 Yemen có ý nghĩa then chốt với “Những chiến binh sao vàng”.

Trước thềm trận đấu này, tờ Mojaz News của Yemen đánh giá khá cao sức mạnh của U17 Việt Nam. Tờ báo này viết: “Kết quả bốc thăm đã đặt U17 Yemen rơi vào bảng đấu khó khăn. Đội bóng buộc phải tập trung cao độ ngay từ trận đầu tiên.

Ngay ở trận mở màn, các cầu thủ trẻ của Yemen phải đối đầu với U17 Việt Nam. Đó là tập thể giàu tốc độ và kỹ thuật. Họ là thử thách không hề dễ dàng cho U17 Yemen. Sau đó, đội bóng của HLV Haitham Al Asbahi đối đầu với U17 UAE ở lượt trận thứ hai. Cuối cùng, U17 Yemen phải đối đầu với thử thách cực đại là U17 Hàn Quốc, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch”.

U17 Việt Nam là đội bóng giàu kinh nghiệm khi được cọ xát ở nhiều giải đấu khác nhau (Ảnh: AFC).

Tờ Mojaz News nhấn mạnh rằng trận đấu với U17 Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng với U17 Yemen. Tờ báo này bình luận thêm: “Trận mở màn gặp U17 Việt Nam có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng với U17 Yemen trong nhiệm vụ tiến vào vòng loại trực tiếp. Nếu giành được 3 điểm, U17 Yemen sẽ thi đấu tự tin hơn và giảm bớt áp lực trong những trận đấu tiếp theo.

Để giành vé dự World Cup, U17 Yemen cần phải tận dụng mọi cơ hội để giành điểm. Do đó, mục tiêu của đội bóng không gì ngoài chiến thắng trước U17 Việt Nam”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5.