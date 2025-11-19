HLV Kim Sang Sik: "Quan trọng là tuyển Việt Nam ghi bàn và chiến thắng"

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik mở lời: "Hôm nay hàng thủ đội tuyển Lào đã chơi tốt, nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là ghi bàn và giành chiến thắng để có được 3 điểm.

Đây là trận đấu cuối cùng trong năm 2025 của đội tuyển quốc gia và chúng tôi đã giành chiến thắng, nên tôi rất vui. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cầu thủ và các cổ động viên đã đến Lào để cổ vũ".

HLV KIm Sang Sik trả lời họp báo sau trận đấu (Ảnh: VFF).

Lý giải về việc đội tuyển Việt Nam khó khăn trong khâu ghi bàn, chiến lược gia người Hàn Quốc cho hay: "Tôi muốn thử sơ đồ mới để tăng cường khả năng tấn công và luân chuyển bóng nhanh hơn. Hôm nay, trước đối thủ Lào, tôi muốn thử nghiệm một sơ đồ chiến thuật khác.

Cụ thể, tôi đã sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ với ý đồ muốn toàn đội chơi tấn công nhiều hơn. Ngoài ra, tôi đã sử dụng Quang Hải và Hoàng Đức ở giữa sân. Tuy nhiên màn trình diễn chưa tốt như mong đợi, mọi thứ cần thời gian để hoàn thiện".

"Chúng tôi đã phân tích đội tuyển Lào rất kỹ, nhưng từ tập luyện cho tới thi đấu thực tế có sự khoảng cách rất lớn. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã rất kiên nhẫn và tiếp tục tiến lên", HLV Kim Sang Sik bất ngờ trước sự tiến bộ của đội tuyển Lào.

Về phần mình, tiền đạo Xuân Son phấn khích khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội tuyển Lào: "Chúng tôi khởi đầu khá khó khăn và không giữ được bóng tốt. Nhưng điều quan trọng là giành được chiến thắng. Có thể tập thể sẽ chơi không tốt, nhưng việc có được 3 điểm vẫn là điều quan trọng nhất.

Đây là trận đấu đầu tiên sau gần một năm chấn thương và mọi người đã hỗ trợ và cổ vũ cho tôi rất nhiều. Tôi không muốn nói về riêng mình và chấm điểm bản thân, quan trọng nhất vẫn là đội tuyển Việt Nam đã thắng. Chiến thắng này là thành quả của tập thể.

Bàn thắng ghi được là điều vừa đủ tuyệt vời với tôi hôm nay. Hôm nay Hoàng Đức và Quang Hải đã nhường tôi đá phạt đền, để tôi có được bàn thắng trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam".

Xuân Son hạnh phúc với bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trên chấm phạt đền (Ảnh: VFF).

Đội tuyển Việt Nam hành quân đến sân vận động quốc gia Lào với áp lực tâm lý nặng nề và đó là lý do toàn đội chơi khá bế tắc ở hiệp 1. Hoàng Đức, Tiến Linh đều có những cơ hội, nhưng cả hai đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik quyết định tung Tuấn Hải, Xuân Son vào sân và thế trận của đội tuyển Việt Nam trở nên sáng sủa hơn. Phút 67, Tuấn Hải dứt điểm chạm tay hậu vệ Lào, đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền và Xuân Son dễ dàng mở tỷ số trên chấm 11m.

Sở hữu lợi thế tâm lý, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu bế tắc trong khi chủ nhà Lào chơi đầy quyết tâm. Mãi đến phút bù giờ của hiệp 2, thủ môn đội tuyển Lào mắc sai lầm và Tuấn Hải tung người móc bóng chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Thắng 2-0 trên sân chủ nhà Lào, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ hai bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu Malaysia trên sân nhà vào tháng 3/2026 để quyết định ngôi đầu bảng cùng tấm vé dự Asian Cup 2027.