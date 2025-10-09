Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển Indonesia bại trận trước Saudi Arabia

"Lần này cơ hội rất gần rồi. Cố lên Indonesia, các bạn vẫn còn một trận đấu nữa. Hãy khiến tất cả các nước Đông Nam Á tự hào", tài khoản Tin Nguyen đến từ Việt Nam bày tỏ trên trang Asean Football và nhận được nhiều lượt thích của các CĐV Đông Nam Á sau khi chứng kiến tuyển Indonesia để thua sít sao 2-3 trước chủ nhà Saudi Arabia ở trận ra quân vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á rạng sáng 9/10 (giờ Việt Nam).

Dù chơi đầy nỗ lực, thậm chí có bàn thắng mở tỷ số sớm ở phút 11, nhưng đoàn quân của HLV Patrick Kluivert vẫn nhận thất bại trước đại diện của Tây Á sau khi hàng thủ mắc nhiều sai lầm đáng tiếc.

Cả 3 bàn thua của tuyển Indonesia đều do sai lầm từ hàng thủ, khi Marc Klok mắc lỗi ở phút 17 giúp Saudi Arabia có bàn gỡ hoà 1-1. Bàn thua thứ 2 khi tuyển Indonesia phải chịu quả phạt đền do hậu vệ Yakob Sayuri phạm lỗi kéo áo với tiền đạo Firas Al Buraikan trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính Buraikan là người ghi bàn giúp Saudi Arabia dẫn trước 2-1.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) không thể gây bất ngờ trước Saudi Arabia và hẹp cửa dự World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, bàn thắng thứ ba của Saudi Arabia, cũng do Firas ghi ở phút 62, là do Yakob Sayuri không đoán được chuyển động của Firas khi bóng bật lại và để tiền đạo này dễ dàng làm tung lưới thủ thành Maarten Paes. Dù có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 88 nhưng đó là tất cả những gì tuyển Indonesia có thể làm được ở trận đấu này.

"Buồn vì thua trận nhưng vẫn rất tự hào. Cảm ơn các chiến binh Garuda", tài khoản Puput Putt đến từ Indonesia bày tỏ sau trận thua của đội nhà.

"Đối đầu với một đội bóng thường xuyên có vé dự World Cup và chỉ để thua với tỷ số sít sao như vậy là rất đáng khen ngợi rồi. Indonesia chỉ thiếu chút may mắn nữa thôi. Quên trận này đi và tập trung để đánh bại Iraq ở trận đấu tới, cơ hội dự World Cup vẫn còn nguyên", tài khoản Galeri đến từ Singapore bình luận.

"Cố gắng lên Indonesia, hãy khiến Đông Nam Á tự hào với các bạn. Cơ hội vẫn còn nếu có thể đánh bại Iraq", tài khoản Nan Sophana đến từ Campuchia động viên.

"Trận đấu này các cầu thủ Indonesia đã rất nỗ lực rồi, nhưng Saudi Arabia cho thấy họ ở đẳng cấp cao hơn. Tập trung cho trận đấu với Iraq thôi nào", tài khoản Jose Marie Asas Quinlog đến từ Philippines tuyên bố.

"Trong khi các nước khác ở Đông Nam Á đang thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 thì Indonesia đá ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Dù kết quả thế nào thì các bạn cũng đã rất thành công rồi. Nỗ lực cho trận đấu tiếp theo với Iraq", tài khoản Chonticha Samanrak đến từ Thái Lan chốt lại.