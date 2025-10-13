Phản ứng của các ngôi sao nhập tịch Indonesia khi giấc mơ World Cup tan vỡ

Giấc mơ World Cup 2026 của đội tuyển quốc gia Indonesia đã khép lại sau những thất bại liên tiếp trước Saudi Arabia và Iraq tại vòng loại thứ tư khu vực châu Á. Dù vậy, các cầu thủ trụ cột của Garuda (biệt danh của tuyển Indonesia) vẫn thể hiện tinh thần kiên cường, gửi lời động viên đến người hâm mộ và hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn.

Indonesia chơi không thua kém trước Iraq nhưng phải nhận thất bại (Ảnh: Bola).

Tiền vệ Joey Pelupessy, người đá chính trong cả hai trận đấu tại vòng loại thứ tư, đã đăng tải thông điệp đầy cảm xúc trên Instagram cá nhân. "Thật đáng tiếc, hiện tại ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Tôi luôn học cách làm việc chăm chỉ, không bao giờ bỏ cuộc và tin tưởng vào bản thân mình", Pelupessy viết.

Anh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực và tin tưởng vào sự phát triển của đội tuyển Indonesia: "Nếu chúng ta tiếp tục xây dựng một đội bóng như thế này, sớm hay muộn những điều tích cực sẽ đến với chúng ta trong tương lai". Pelupessy cũng không quên gửi lời tri ân đến người hâm mộ: "Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ tuyệt vời. Là một đội, chúng tôi sẽ luôn trân trọng điều đó".

Tiền đạo Ole Romeny bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi giấc mơ World Cup tan vỡ. "Rất khó diễn tả nỗi đau mà tôi đang cảm thấy lúc này khi tất cả chúng ta đều có hy vọng đạt được ước mơ World Cup", Romeny chia sẻ trên Instagram.

Anh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể người hâm mộ Indonesia: "Xin cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đến sân vận động cổ vũ đội tuyển, những người xem ở nhà, những đứa trẻ chơi đùa trên đường phố và tất cả mọi người ở Indonesia đã ủng hộ chúng tôi".

Dù kết quả không như mong đợi, tiền đạo của Oxford United vẫn tự hào về đội bóng: "Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để đại diện cho Indonesia trên sân khấu lớn nhất. Tuy nhiên, tôi rất tự hào khi được là một phần của đội bóng và gia đình này".

Hậu vệ Calvin Verdonk không giấu được nỗi buồn sau khi Indonesia chính thức bị loại. "Tôi không biết phải nói gì nữa, quá đau đớn. Chúng tôi đã làm mọi thứ, nhưng vẫn chưa đủ", Verdonk nói.

Diks an ủi đồng đội Haye sau khi Indonesia thua Iraq (Ảnh: Bola).

Dù vậy, anh vẫn cố gắng hướng về phía trước: "Sau đây, chúng tôi sẽ tập trung cho sự nghiệp ở câu lạc bộ và sẽ tham dự Cúp bóng đá châu Á". Trong trận đấu với Iraq, Verdonk đã thể hiện phong độ ấn tượng với tám pha phòng ngự, cản phá hai cú sút, thực hiện ba pha phá bóng và sáu lần thu hồi bóng, đạt điểm 7.2 theo Fotmob.

Đội trưởng Jay Idzes cũng bày tỏ sự tiếc nuối nhưng không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn đồng hành cùng đội tuyển. "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ đội bóng, cả những người làm việc hậu trường lẫn những người chiến đấu trên sân cỏ. Cảm ơn các đồng đội của tôi, những người luôn cống hiến hết mình vì anh em, gia đình và đất nước", Idzes viết trên Instagram.

Anh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người hâm mộ: "Tất nhiên, xin cảm ơn tất cả các cổ động viên đã luôn ủng hộ chúng tôi, dù khó khăn hay thuận lợi. Hành trình này thật sự đầy thăng trầm, nhưng các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trên từng bước đường. Vì điều đó, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Nếu không có các bạn, chúng tôi sẽ không thể có được ngày hôm nay".

Dù giấc mơ World Cup 2026 đã khép lại, tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết của các cầu thủ Indonesia vẫn là nguồn động lực lớn cho người hâm mộ xứ vạn đảo hy vọng vào thành công trong tương lai.