Phản ứng của các đội bóng về vụ xả súng trước thềm World Cup 2023

Cảnh sát có vũ trang đã được gọi đến một vụ việc nghiêm trọng trên đường Quay St ở Auckland sau khi có tiếng súng nổ gần công viên dành cho người hâm mộ World Cup 2023 trước trận đấu chiều nay (14h00 giờ Việt Nam) giữa New Zealand và Na Uy tại Eden Park.

Tờ New Zealand Herald đưa tin ít nhất ba người đã chết, bao gồm cả tay súng, với nhiều người bị thương, trong đó có ít nhất một sĩ quan cảnh sát. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng giờ địa phương (2 giờ sáng Việt Nam) trong một tòa nhà có hàng chục công nhân xây dựng trong đó.

Cảnh sát New Zealand phong tỏa nơi xảy ra vụ xả súng (Ảnh: Getty).

Thị trưởng Auckland Wayne Brown chia sẻ thông tin trên kênh truyền hình TVNZ: "Tình huống khủng khiếp này xảy ra vào thời điểm cả thế giới đang để mắt đến chúng tôi. Thật khủng khiếp, tồi tệ, đặc biệt khi chúng tôi chưa bao giờ gặp sự cố như thế này trước đây".

"Tôi hiểu kẻ xả súng đã chết, nhưng không ai hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Những gì diễn ra thật đáng sợ".

Thủ tướng New Zealand, Chris Hipkins cho biết vụ việc không ảnh hưởng tới World Cup, giải đấu vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.

"Với việc FIFA World Cup khai mạc vào tối nay, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Auckland. Chính phủ đã nói chuyện với các nhà tổ chức FIFA vào sáng nay và giải đấu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch", ông Hipkins nói.

"Tôi muốn nhắc lại rằng không có mối đe dọa lớn hơn tới an ninh quốc gia. Đây dường như là hành động của một cá nhân. Người dân Auckland và những người theo dõi trên khắp thế giới có thể yên tâm rằng cảnh sát đã vô hiệu hóa mối đe dọa".

Vụ xả súng diễn ra ở công trường xây dựng và các công nhận đã không thể tới nơi làm việc sau khi cảnh sát phong tỏa hiện trường (Ảnh: Getty).

Người phát ngôn của đội tuyển Mỹ khẳng định toàn đội đều an toàn: "Đội an ninh đang liên lạc với chính quyền địa phương và chúng tôi đang tiến hành lịch trình hàng ngày của mình".

Trang Football Ferns của New Zealand cũng đưa ra một tuyên bố xác nhận sự an toàn của đội chủ nhà: "Đội bóng đá New Zealand bị sốc trước sự cố ở Auckland sáng nay. Chúng tôi có thể xác nhận rằng tất cả đội bóng và nhân viên của Football Ferns đều an toàn và chúng tôi sẽ không bình luận thêm".

"Mọi người vui lòng hỏi Cảnh sát New Zealand để biết thêm thông tin. Công tác chuẩn bị cho trận đấu tối nay tại Eden Park sẽ tiếp tục như kế hoạch".

Đối thủ của New Zealand là tuyển Na Uy, đóng quân cách nơi xảy ra vụ xả súng khoảng 300m, đã xác nhận với Optus Sport rằng "mọi thứ vẫn bình yên" và "công tác chuẩn bị đang diễn ra bình thường".

Trong một tuyên bố gửi tới Optus Sport, đội trưởng Maren Mjelde của Na Uy cho biết: "Chúng tôi được thông báo về vụ việc, toàn đội đang hướng về những người bị ảnh hưởng và gia đình họ".

"Mọi người có lẽ thức dậy khá nhanh khi thấy chiếc trực thăng bay bên ngoài cửa sổ khách sạn và một lượng lớn xe cấp cứu đến".

"Lúc đầu, chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng dần dần đã có thông tin cập nhật trên truyền hình và phương tiện truyền thông địa phương. Chúng tôi luôn cảm thấy an toàn. FIFA có một hệ thống an ninh tốt tại khách sạn và chúng tôi có nhân viên an ninh riêng trong đội".

"Mọi người có vẻ bình tĩnh và chúng tôi đang chuẩn bị như bình thường cho trận đấu tối nay. Chúng tôi có thể phải điều chỉnh nếu có bất kỳ hướng dẫn nào từ chính quyền".