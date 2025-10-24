PGA Tour quyết định hủy giải golf The Sentry 2026

The Sentry là giải đấu thường niên, thuộc hệ thống PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt). Dù vậy, vào đầu năm tới, The Sentry sẽ bị hủy.

Scottie Scheffler sẽ không có cơ hội tham dự giải đấu The Sentry (Ảnh: Getty).

Theo thông tin từ phía PGA Tour, nguyên nhân của việc hủy giải The Sentry là do đảo Maui (thuộc quần đảo Hawaii, Mỹ) trải qua đợt thời tiết không tốt trong thời gian vừa rồi, nên chất lượng của sân Plantation Course tại Kapalua trên đảo này không tốt.

Ban đầu, có đề xuất cho rằng giải đấu nên được chuyển đến một đảo khác thuộc bang Hawaii, hoặc chuyển vào nội địa nước Mỹ. Tuy nhiên, PGA Tour đã bác bỏ đề xuất nói trên.

Trong trường hợp The Sentry không bị hủy, thì nhà vô địch các giải đấu ở mùa trước trên PGA Tour và 50 golfer có điểm số cao nhất trên bảng xếp hạng FedEx Cup, sẽ được quyền tham dự.

Sau khi The Sentry bị hủy, PGA Tour cũng thông báo thời điểm khởi tranh mùa giải là từ ngày 15/1 đến 18/1/2026, bắt đầu bằng giải Sony Open ở Honolulu (Hawaii). Sau đó, sẽ đến lượt giải PGA Tour Champions, cũng diễn ra ở Hawaii, từ ngày 22/1 đến 24/1/2026.