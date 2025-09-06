Cựu võ sĩ Quyền anh người Mỹ bị kết án 10 năm tù vì buôn ma túy

Theo tờ Dailymail, Andrew Bulcroft, 48 tuổi, được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng quyền anh với cái tên Stefy Bull, đã bị tạm giam vào hồi cuối tháng 2 sau khi bị cáo buộc mua bán một lượng lớn cocaine dưới bút danh 'Yummycub' bằng cách sử dụng mạng điện thoại được mã hóa Encrophat.

Andrew Bulcroft (quần đỏ) từng đối đầu với võ sĩ huyền thoại Amir Khan vào năm 2007 (Ảnh: Getty).

Bulcroft phủ nhận các cáo buộc chống lại mình, nhưng bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết kết tội cựu võ sĩ Quyền anh ở phiên phúc thẩm tại Tòa án Sheffield Crown vào tháng 6 và chính thức tuyên án vào đầu tháng 9 này.

Đồng phạm với Bulcroft là Benjamin Williams cũng bị kết án 10 năm tù. Tuy nhiên, Williams đã được giảm án xuống còn 8 năm rưỡi do đã nhận tội trước khi xét xử. Williams đã nhận tội vào tháng 2 về các tội danh cung cấp cocaine, tàng trữ cocaine và đã được tại ngoại có điều kiện trước khi tuyên án.

Tại buổi tuyên án, Andrew Bulcroft đã thừa nhận tội danh và bày tỏ sự ăn năn hối cải. "Bị cáo tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh tài chính của mình vào thời điểm phong tỏa vì đại dịch Covid 19. Cả Bulcroft và Williams chỉ có thể tự trách mình thôi", thẩm phán Hampton bày tỏ sau khi cựu võ sĩ quyền anh nhận tội.

Andrew Bulcroft khi chuyển sang vai trò huấn luyện viên đã đào tạo nhiều võ sĩ xuất sắc, trong đó có nhà vô địch ba hạng cân Terri Harper (Ảnh: Getty).

Bulcroft là cựu võ sĩ Quyền anh chuyên nghiệp người Mỹ, người đã từng đối đầu và thất bại trước võ sĩ huyền thoại Amir Khan vào năm 2007 trước khi chuyển sang vai trò huấn luyện viên. Andrew Bulcroft đã huấn luyện nhiều võ sĩ ưu tú, trong đó có cả nữ vô địch thế giới ba hạng cân Terri Harper .

Trước đó cựu võ sĩ Quyền anh 48 tuổi cũng đào tạo cựu vô địch thế giới Jamie McDonnell, cũng như các tay đấm nổi tiếng như Maxi Hughes và Jason Cunningham, những người đã giành được nhiều danh hiệu lớn với tư cách là võ sĩ chuyên nghiệp.