Nữ trọng tài không được thăng chức vì… ngoại hình quá thu hút

“Lỗi kỹ thuật hay trượt bài kiểm tra thể lực là chuyện tôi có thể hiểu. Nhưng việc tôi bị chặn đường thăng tiến trong sự nghiệp chỉ vì bị cho là quá nổi bật thì thật sự là một vấn đề nghiêm trọng”, Nicolosi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Quotidiano Sportivo.

Nữ trọng tài Nicolosi (thứ hai từ phải sang) làm việc trong trận Siêu cúp châu Âu giữa Chelsea và Liverpool vào năm 2019 (Getty).

Nicolosi là một trong những trọng tài nữ giàu kinh nghiệm nhất châu Âu. Bà từng tham gia điều hành các trận đấu tại Olympic 2016 và 2020, làm trợ lý trọng tài trong trận chung kết World Cup nữ 2019 và góp mặt trong trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Liverpool và Chelsea cùng năm. Tuy vậy, hành trình nghề nghiệp của cô không hề bằng phẳng.

Nữ trọng tài này tâm sự: “Các sếp của tôi luôn nói: ‘Cô nên ít gây chú ý hơn, cô thu hút quá nhiều ánh nhìn’. Có một năm, tôi bị từ chối thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2 ở Pháp, chỉ vì lý do khó đỡ này. Khi ấy tôi gần như muốn bỏ cuộc”.

Ngoại hình nổi bật gây cản trở sự nghiệp của trọng tài Nicolosi (Ảnh: Instagram).

Trọng tài Nicolosi năm nay 45 tuổi. Bà cho biết cô rời Italy từ năm 20 tuổi vì nhận ra cơ hội cho phụ nữ trong nghề trọng tài gần như bằng không: “Họ để phụ nữ đạt đến một mức nhất định, thường là cấp khu vực, rồi bắt đầu dựng lên đủ loại rào cản.”

Không chỉ bị phân biệt giới tính, nữ trọng tài còn phải đối mặt với những tình huống đe dọa và quấy rối. Bà nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ nhất trong sự nghiệp: “Tôi từng làm nhiệm vụ ở giải Eccellenza (hạng nghiệp dư ở Italy) của vùng Lazio. Sau trận đấu, ban huấn luyện một đội bóng đã gào thét: ‘Chúng tao sẽ giết mày!’ Tôi phải khóa cửa phòng thay đồ và gọi cảnh sát đến hộ tống ra ngoài. Mọi thứ vẫn còn rõ như in trong đầu tôi”.

Vẻ đẹp gợi cảm của trọng tài Nicolosi, người đã bước sang tuổi 45 (Ảnh: Instagram).

Về những hành vi gạ gẫm từ cầu thủ, Nicolosi từ chối nói chi tiết nhưng khẳng định: “Tôi từng trải qua chuyện đó, nhưng chưa bao giờ nhượng bộ. Có lẽ vì thế mà con đường sự nghiệp của tôi kéo dài và gian nan hơn. Tôi chưa bao giờ mơ tưởng đến chuyện dính dáng với cầu thủ”.

Hiện tại, Manuela Nicolosi vẫn tiếp tục đam mê với nghề trọng tài khi trở thành nữ trọng tài đầu tiên làm việc tại Kings League, giải đấu do cựu danh thủ Gerard Piqué sáng lập.

Bà Nicolosi kể về sự phân biệt đối xử, quấy rối khi làm công tác trọng tài (Ảnh: Instagram).

Bà cho biết: “Luật chơi mới, ban tổ chức mới, nhưng niềm nhiệt huyết của tôi vẫn như ngày đầu. Tôi tự hào được góp mặt trong sự kiện tuyệt vời này, với tư cách nữ trọng tài duy nhất”.