Với hơn 2.000 vận động viên tham gia, mùa giải năm nay tiếp tục ghi dấu là một trong những sự kiện thể thao kết hợp bơi và chạy quy mô lớn nhất miền Bắc.

Các chiến binh Aqua Warriors đã cùng nhau vượt qua thử thách, chinh phục giới hạn và hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Không chỉ là một cuộc thi thể thao, Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup còn là hành trình trải nghiệm, nơi ý chí, sức mạnh và tinh thần đồng đội được thể hiện trọn vẹn qua từng sải bơi, từng bước chạy.

Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng và cảm xúc đáng nhớ trong video tổng kết của giải đấu, ghi lại dấu ấn của tinh thần “chiến binh Aqua Warriors” và tiếp tục truyền cảm hứng cho hành trình của những mùa giải sắp tới sắp tới.

Hành trình cảm xúc tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup.