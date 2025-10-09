"Nữ thần điền kinh" vừa tốt nghiệp đại học và giành huy chương thế giới

“Bạn có thể là một học giả xuất sắc và một nữ thần điền kinh, chỉ cần bạn tin vào bản thân và không ngừng nỗ lực”, Amy Hunt rạng rỡ chia sẻ sau khi nhận tấm HCB tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo (Nhật Bản) hồi tháng 9.

Amy Hunt ăn mừng HCB 200m tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo (Ảnh: Getty).

Ở tuổi 23, Amy trở thành ngôi sao chạy nước rút của Anh với thành tích 22 giây 14, chỉ kém nhà vô địch Melissa Jefferson-Wooden người Mỹ (21 giây 68). Ngay sau khi hoàn thành phần thi, nữ vận động viên (VĐV) người Anh đã bật khóc khi bảng điện tử hiện lên kết quả.

Giọt nước mắt này là lời xác nhận cho thành tích lịch sử, khi cô chính thức đoạt danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình thể thao đỉnh cao của mình.

Vào năm 2019, VĐV người Anh bất ngờ nổi lên khi phá kỷ lục thế giới ở cự ly 200m dành cho độ tuổi dưới 18. Tuy nhiên, đây cũng là khởi đầu cho một vài năm đầy biến động, cả trong và ngoài đường đua.

Khi mới bước vào giảng đường đại học, Amy Hunt đã phải đối mặt với khủng hoảng tinh thần và vấn đề sức khỏe. Cô phải vật lộn với việc di chuyển hàng giờ giữa Cambridge (để học) và Loughborough (để tập luyện).

Nữ vận động viên thừa nhận: "Tôi từng nghĩ đến việc bỏ học mỗi năm. Nhưng tôi không thể làm thế. Tôi sinh ra để chiến đấu", cô khẳng định.

Năm 2022, chấn thương rách cơ đùi nghiêm trọng tưởng chừng đã khép lại sự nghiệp của Amy. Cuộc sống của cô đột ngột thay đổi, từ một nhân vật nổi tiếng được săn đón nhanh chóng trở thành người gần như bị lãng quên. Sự thay đổi chóng vánh này đã đẩy cuộc sống của cô vào giai đoạn vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, cô đã chiến thắng nghịch cảnh nhờ vào ý chí sắt đá. "Bạn không thể biết được cảm giác khi phải nhờ mẹ mình bế ra khỏi nhà tắm và chăm lo từ những thứ nhỏ nhặt nhất khiến tôi tuyệt vọng đến nhường nào.

Gia đình nâng tôi dậy khi tôi ngã, giúp tôi băng bó, tập lại từng bước. Thất bại chưa bao giờ là lựa chọn và tôi có niềm tin điên rồ rằng mình sẽ trở lại”. Nữ VĐV đặc biệt tri ân sự hỗ trợ từ gia đình.

Amy tốt nghiệp Đại học Cambridge, chuyên ngành Ngữ văn Anh tại Corpus Christi College, với tấm bằng loại ưu (2:1) (Ảnh: Cambridge).

Hiện tại, Amy Hunt sinh sống và tập luyện tại Italy cùng đội ngũ huấn luyện viên quốc tế, với mục tiêu cao nhất là chinh phục huy chương vàng Olympic Los Angeles 2028. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá thời trang, được báo chí Anh ca ngợi là "sự kết hợp hoàn hảo giữa tri thức và tốc độ."

Ở tuổi 23, Amy tiết lộ đang cố gắng để trở thành nhà phê bình văn học. Với ngọn lửa đam mê đã bùng cháy trở lại sau giai đoạn khó khăn ban đầu, giới chuyên môn dự đoán Amy Hunt sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn nữa trong những năm tới trên cả đường đua lẫn con đường học thuật.