Chuỗi giải chuyên nghiệp trực thuộc hệ thống của Hiệp hội golf Việt Nam

Lễ công bố chuỗi giải đấu chuyên nghiệp Royal Cup Series 2026 diễn ra cách đây ít ngày. Chuỗi giải gồm 3 chặng, trực thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội golf Việt Nam (VGA Development Tour), là sự kế thừa của Royal’s Cup 2025.

Địa điểm thi đấu chặng một thuộc chuỗi giải (Ảnh: M.N).

Giải đấu sẽ được diễn ra theo thể thức đấu gậy qua hai vòng đấu 18 hố (tổng 36 hố). Sau đó, chặng 2 diễn ra từ ngày 23/6 đến 24/6, còn chặng 3 (chặng chung kết) sẽ diễn ra từ ngày 18/9 đến 19/8.

Giải đấu dành cho golfer là người có quốc tịch Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, hoặc trường hợp khác theo thư mời từ Hội đồng giải.

Kết quả thi đấu của giải được ghi nhận trong hệ thống xếp hạng quốc gia, qua đó góp phần nâng cao tính cạnh tranh và khẳng định giá trị chuyên môn của giải trong hệ thống thi đấu golf tại Việt Nam.

Quỹ giải thưởng của chặng một là 300 triệu đồng, sẽ chỉ được trao cho 30 người đứng đầu bảng xếp hạng (không tính đồng hạng), sau 2 ngày thi đấu, theo quy chế tiền thưởng của Hội đồng giải.