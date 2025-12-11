Nhật ký SEA Games 33 ngày 11/12: Đội kata nữ vào chung kết

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đã mang về 4 HCV, 4 HCB và 16 HCĐ, đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương. 4 HCV của các vận động viên ở bộ môn Canoeing, Taekwondo, bơi và bi sắt.

Trong ngày thi đấu hôm nay (11/12), các vận động viên sẽ tham dự vòng loại và vòng chung kết ở nhiều bộ môn như cầu lông, bi sắt, bóng chày, bóng rổ 3x3, Đua thuyền Kayak và Canoe, cờ vua.... Với nhiều môn thế mạnh như bơi, điền kinh, Boxing, Judo, Jiu-jitsu... sẽ diễn ra các nội dung chung kết, Đoàn thể Thao Việt Nam hoàn toàn có thể đặt mục tiêu gia tăng mạnh số huy chương để cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.