Nhật Bản đánh bại Scotland, Hàn Quốc bất ngờ thua đậm

Nhật Bản có chuyến làm khách tới sân Hampden Park của Scotland trong loạt trận giao hữu FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA). Đây là trận đấu thi đấu hấp dẫn khi hai đội chơi đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 trước Scotland (Ảnh: Getty).

Phút 8, Scott McTominay đã tung ra cú dứt điểm uy lực khiến thủ thành Zion Suzuki của Nhật Bản phải trổ tài cứu thua. Nhật Bản cũng tạo ra khá nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, Kodai Sano và Ao Tanaka đều không thể tận dụng thành công.

Tình huống đáng chú ý nhất hiệp 1 là cú dứt điểm của Ao Tanaka đưa bóng tìm tới trúng xà ngang khung thành của Scotland ở phút 38.

Sang hiệp 2, hai đội thực hiện hàng loạt sự thay đổi để thử nghiệm và làm mới đội hình. Cuối cùng, Nhật Bản đã tạo ra sự khác biệt ở phút 84. Junya Ito đã dứt điểm chính xác trong vòng cấm sau đường chuyền của Kento Shiogai. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Nhật Bản.

Trong khi đó, đại diện khác của châu Á là Hàn Quốc không có niềm vui như Nhật Bản. Đội bóng xứ kim chi có màn đọ sức với Bờ Biển Ngà trên đất Anh. Hàn Quốc thể hiện quyết tâm cao nhưng họ không cho thấy sự hiệu quả.

Ở chiều ngược lại, đại diện châu Phi lại tỏ ra sắc sảo. Phút 35, Godo có tình huống đi bóng nỗ lực ở bên cánh trái, trước khi thực hiện đường chuyền cho Guessand dứt điểm tung lưới Hàn Quốc, mở tỷ số trận đấu.

Son Heung Min cùng Hàn Quốc thảm bại 0-4 trước Bờ Biển Ngà (Ảnh: Getty).

Tới phút 45+2, Bờ Biển Ngà đã có bàn thắng thứ hai. Adingra cài người rất tốt, loại bỏ cầu thủ Hàn Quốc trước khi thực hiện cú dứt điểm vào góc xa khung thành của Hàn Quốc, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng họ lại dính đòn hồi mã thương từ đối thủ. Phút 62, Guessand dứt điểm ở cự ly gần, thủ thành Jo Hyeon Woo đã cản phá nhưng Godo đã lao vào đá bồi kịp thời, ghi bàn thắng thứ 3 cho Bờ Biển Ngà.

Phút 90+3, đội bóng châu Phi đã ấn định chiến thắng 4-0 khi Singo dễ dàng đệm bóng vào lưới của Hàn Quốc.