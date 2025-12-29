Người hâm mộ Việt Nam được xem trực tiếp giải U23 châu Á 2026

Giải U23 châu Á 2026 có 16 đội bóng tham dự, trong đó có U23 Việt Nam. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng A với U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan, U23 Saudi Arabia và mục tiêu của đội bóng áo đỏ là tiến sâu ở giải đấu cấp châu lục.

Theo thỏa thuận hợp tác, TV360 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng các giải đấu thuộc AFC ở nhiều cấp độ: đội tuyển, trẻ, nữ, futsal và cấp câu lạc bộ - đồng hành trọn vẹn cùng hành trình bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á.

Sau khi giành HCV SEA Games 33, U23 Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong số này không thể không kể đến các giải đấu có sự góp mặt của đội tuyển quốc gia Việt Nam, bao gồm: VCK Giải Vô địch châu Á 2027, VCK Giải Vô địch nữ châu Á 2026, VCK U23 châu Á và VCK Futsal châu Á trong hai mùa giải 2026 và 2028. Một số trận đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia sẽ được phát sóng trên các kênh quảng bá.

Bên cạnh đó, thỏa thuận còn bao gồm danh mục đầy đủ các giải đấu dành cho nữ, trẻ và futsal, như: Vòng loại cuối cùng Olympic Los Angeles môn bóng đá nữ - Khu vực châu Á, VCK U20, U17 nam và nữ giai đoạn 2026 đến 2028.

Ngoài ra, TV360 cũng sẽ phát sóng các giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu của AFC, bao gồm Giải vô địch các CLB hàng đầu châu Á AFC Elite, Giải vô địch các CLB châu Á AFC Champions League Two, Giải vô địch các CLB nữ châu Á AFC, bắt đầu từ giữa mùa giải 2025/26 (các trận đấu khởi tranh từ ngày 01/01/2026) đến hết mùa giải 2028/29.

Ông Datuk Seri Windsor John, Tổng Thư ký AFC, cho biết: “Bóng đá Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển và vươn lên mạnh mẽ trong những năm qua, và chúng tôi rất vui mừng xác nhận thỏa thuận hợp tác này với Viettel và TV360”.

Suốt giai đoạn này, dự kiến có 1.222 trận đấu được phát sóng trên TV360, trong đó khoảng 95 trận có sự tham gia của các đại diện bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Đáng chú ý, TV360 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được AFC cấp quyền phát sóng toàn bộ các giải đấu trong gói bản quyền trên mọi hạ tầng truyền dẫn. Điều này cho phép hình thành một địa chỉ xem bóng đá châu Á thống nhất, đa nền tảng, giúp khán giả tiếp cận nội dung mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết bị khác nhau, phù hợp với xu hướng tiêu thụ nội dung hiện đại.