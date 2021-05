Dân trí Hơn 10 nghìn cổ động viên tham gia biểu tình, một số đã tràn vào sân Old Trafford đập phá khiến trận cầu tâm điểm vòng 34 Premier League giữa Man Utd và Liverpool không thể diễn ra.

Người hâm mộ làm loạn, trận Man Utd gặp Liverpool bị hủy

Sau vụ việc Man Utd tham gia sáng lập giải đấu European Super League, người hâm mộ đội bóng thành Manchester càng thêm giận dữ với các ông chủ người Mỹ của đội bóng. Vốn dĩ trước đây người hâm mộ "Quỷ đỏ" đã không ưa các ông chủ đội bóng, những người bị cho là kẻ biến Man Utd thành công cụ kiếm tiền.

Dù Man Utd rút khỏi European Super League, nhưng điều đó không làm cổ động viên nguôi giận với gia đình Glazer.

Sự căng thẳng được đẩy lên nấc mới khi có hơn 10 nghìn người biểu tình trước trận đấu giữa Man Utd và Liverpool. Người biểu tình mang theo biểu ngữ, phản đối nhà Glazer, họ vây kín khách sạn Lowry, nơi các cầu thủ Man Utd trú ngụ (các đội bóng ở Anh thường tập trung đội hình một ngày trước trận đấu tại khách sạn).

Ước tính có khoảng 10 nghìn cổ động viên Man Utd tham gia biểu tình.

Hàng trăm người đã đột nhập vào sân Old Trafford, một số phần tử quá khích đập phá một số trang thiết bị trên sân. Cảnh sát vào cuộc giải tỏa đám đông và nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Dù vậy trận đấu vẫn không thể diễn ra theo kế hoạch (22h30, 2/5). Sau khi dự định lùi thời gian thi đấu khoảng 2 giờ, trận đấu được quyết định lùi sang thi đấu vào một ngày khác.

Tuyên bố của Man Utd có đoạn: "Sau cuộc thảo luận giữa cảnh sát, Premier League, sân Old Trafford và các câu lạc bộ, trận đấu của chúng tôi với Liverpool đã bị hoãn lại do những cân nhắc về an toàn và an ninh xung quanh cuộc biểu tình hôm nay. Các cuộc thảo luận với ban tổ chức Premier League để sắp xếp lịch thi đấu mới sẽ được tiến hành".

"Người hâm mộ của chúng tôi rất cuồng nhiệt với Man Utd. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền tự do ngôn luận và biểu tình trong hòa bình".

"Tuy nhiên, chúng tôi lấy làm tiếc về sự gián đoạn đối với CLB và những hành động quá khích khiến người hâm mộ, nhân viên và cảnh sát gặp nguy hiểm. Chúng tôi cảm ơn cảnh sát đã hỗ trợ và sẽ hỗ trợ họ trong bất kỳ cuộc điều tra nào sau đây".

Ban tổ chức Premier League cũng lên án những hành vi biểu tình quá khích, ảnh hưởng tới các đội bóng, người hâm mộ và đặc biệt vi phạm giao thức xã hội trong thời kỳ Covid-19 đang hoành hành.

Các biểu ngữ mong muốn chủ của Man Utd, gia đình Glazer phải rời Man Utd.

Rất đông người biểu tình, họ đã vây kín các lối vào của sân Old Trafford.

Lực lượng biểu tình mang rất nhiều bom khói với đủ loại màu sắc.

Đông nghẹt cổ động viên của Man Utd phản đối nhà Glazer tập trung trước Old Trafford.

Người hâm mộ Man Utd tràn vào đường hầm Old Trafford

Một vài cổ động viên nhí đã mang bom khói vào đường hầm, lối đi dành cho người khuyết tật vào sân Old Trafford.

Người hâm mộ đi trên mặt sân cỏ tại Old Trafford. Nhiều cổ động viên vào sân khiến việc đảm bảo an ninh cho trận đấu bị xâm phạm.

Cổ động viên quá khích phá hoại các trang thiết bị trên sân.

Một cổ động viên nhổ cả cột cờ góc của sân để làm vật dụng biểu tình.

Lực lượng biểu tình đối đầu với các cảnh sát.

Xung đột giữa cảnh sát và người hâm mộ. Cảnh sát đã phải sử dụng những biện pháp mạnh để giải tán đám đông biểu tình.

Những màn đụng độ quyết liệt giữa người biểu tình với lực lượng cảnh sát.

Khung cảnh bừa bãi trước Old Trafford khi người hâm mộ rút đi. Sau khi đánh giá tình hình an ninh, ban tổ chức đã quyết định hoãn trận Super Sunday giữa Man Utd và Liverpool.

Hạo Minh