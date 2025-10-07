Người hâm mộ háo hức mua vé xem trận đấu tuyển Việt Nam gặp Nepal

Đến 9h sáng hôm nay, VFF mới tiến hành bán vé tại quầy thuộc khán đài A3 cho khán giả. Thế nhưng từ sáng sớm, đã có rất nhiều người hâm mộ xếp hàng để được sở hữu tấm vé xem thầy trò HLV Kim Sang Sik thi đấu với Nepal.

Thậm chí, có nhiều khán giả xếp hàng từ 6h sáng, đợi hơn 3 tiếng đồng hồ để mua được vé. Vui mừng và hạnh phúc, là những gì thể hiện rõ trên khuôn mặt của những cổ động viên may mắn sở hữu những tấm vé đầu tiên sau khi VFF mở bán.

Ở đợt bán vé này, với mỗi Căn cước công dân, mỗi khán giả sẽ mua được 5 vé. Theo ghi nhận, VFF đã phát hành đầy đủ hai mệnh giá vé 200.000 và 400.000 đồng đầy đủ các khán đài A2, A3, B (400.000 đồng) và C, D mệnh giá 200.000 đồng.

VFF cũng đã đưa ra cảnh báo với người hâm mộ, nên mua vé tại quầy do VFF phát hành hoặc mua vé thông qua hình thức online. Tránh mua vé thông qua phe vé, vé chợ đen, rủi ro gặp phải vé giả, không được vào sân là rất lớn.

Trận đấu lượt đi tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 giữa ĐT Việt Nam gặp Nepal diễn ra trên sân Gò Đậu bắt đầu lúc 19h ngày 9/10 tới đây. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik là giành trọn 3 điểm, tiếp tục với mục tiêu giành vé đến Saudi Arabia vào năm 2027.