Ngôi sao Indonesia bị chê không xứng đáng giành Vua phá lưới U23 Đông Nam Á

Giải U23 Đông Nam Á 2025 đang chứng kiến một sự khác biệt đáng chú ý ở vòng bảng. Cụ thể, Indonesia nằm ở bảng A cùng với Philippines, Malaysia và Brunei, tạo nên một bảng đấu 4 đội duy nhất tại giải.

Jens Raven giành danh hiệu Vua phá lưới với 7 bàn thắng (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, các bảng B và C chỉ có 3 đội. Điều này dẫn đến việc các đội ở bảng A sẽ thi đấu 3 trận vòng bảng, nhiều hơn một trận so các đội thuộc bảng B và C. Sự chênh lệch này đang là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Điều đáng nói, tiền đạo Jens Raven của U23 Indonesia đã trở thành Vua phá lưới của giải đấu với 7 bàn thắng. Tuy nhiên, phần đông người hâm mộ bóng đá khu vực tỏ ra không phục.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc được đá nhiều hơn một trận sẽ giúp tiền đạo của U23 Indonesia có thêm cơ hội ghi bàn và điều này không công bằng cho những đội bóng ở bảng đấu khác.

Tại vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025, Jens Raven đã ghi 6 bàn vào lưới U23 Brunei, đội bóng được đánh giá yếu nhất giải. Trong khi đó, ở hai cuộc đối đầu còn lại với U23 Philippines và U23 Malaysia cầu thủ gốc Hà Lan đều “tịt ngòi”.

Dưới bài viết vinh danh người đoạt danh hiệu Vua phá lưới của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (aseanutdfc), tài khoản axzlice bình luận: “Indonesia đá nhiều hơn một trận, ban tổ chức nên xem xét hủy bỏ 6 bàn thắng của Jens Raven vào lưới Brunei (đội có thành tích kém nhất ở vòng bảng) hoặc đừng gọi đây là cuộc đua Vua phá lưới nữa. Thật đáng xấu hổ”.

Jens Raven phản ứng sau khi bỏ lỡ cơ hội trong trận chung kết với U23 Việt Nam (Ảnh: Getty).

Theo quy định của giải U23 Đông Nam Á 2025, bảng đấu 4 đội sẽ hủy kết quả trận đối đầu với đội yếu nhất (Brunei) khi xét thành tích giữa các đội có cùng điểm số. Tuy nhiên, trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới lại không có quy định nào tương tự.

Chính vì vậy, 7 bàn thắng của Jens Raven vẫn được giữ nguyên, bất chấp những tranh cãi về sự công bằng của thể thức giải đấu.

Tài khoản irvan77 bình luận thêm: “Công bằng hơn nếu cuộc đua Vua phá lưới không tính số bàn thắng ghi vào lưới U23 Brunei. Khi đó, tiền đạo U23 Indonesia chỉ còn đúng một bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan ở trận bán kết. Jens Raven đã đoạt danh hiệu chỉ với một bàn thắng, thật không công bằng với 2 bảng còn lại”.