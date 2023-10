Ngôi sao Hàn Quốc vượt mặt Mbappe, tạo nên cơn sốt cực lớn ở PSG

Trong mùa Hè 2023, PSG đã chiêu mộ Lee Kang In từ Mallorca với mức giá 22 triệu euro. Cầu thủ này tới sân Công viên các Hoàng tử với sứ mệnh khỏa lấp vị trí của Lionel Messi và Neymar để lại.

Lee Kang In tạo ra cơn sốt lớn trong thời gian đầu thi đấu ở PSG (Ảnh: Forbes).

Chính vì lẽ đó, Lee Kang In được kỳ vọng rất lớn, đặc biệt ở Hàn Quốc. Những người hâm mộ xứ Kim Chi cũng dành sự chú ý đặc biệt cho tài năng trẻ sinh năm 2001. Điều này đã tạo nên cơn sốt rất lớn.

Theo đó, Lee Kang In đã vượt qua cả Mbappe trở thành cầu thủ có số lượng áo đấu nhiều nhất ở PSG. Tại Hàn Quốc, 70% số áo bán ra của PSG thuộc về Lee Kang In. Trong khi đó, những cái tên nổi bật khác như Mbappe, Marquinhos, Donnarumma, Hakimi hay Asensio không thể so sánh với hiệu ứng lớn của ngôi sao người Hàn Quốc.

Giám đốc marketing của PSG ở thị trường châu Á - Thái Bình Dương, Sebastien Wasels thừa nhận: "Sự xuất hiện của Lee Kang In cũng cho phép chúng tôi mở rộng tầm ảnh hưởng ở Hàn Quốc và khắp châu Á. Cậu ấy là cầu thủ châu Á đầu tiên khoác áo PSG. Điều này giúp chúng tôi phát triển ở khu vực".

Lee Kang In được kỳ vọng sẽ vươn tới tầm của Son Heung Min (Ảnh: Getty).

Tờ Sports Kida bình luận: "Doanh số bán áo đấu lớn của Lee Kang In nhờ sự ủng hộ của những người hâm mộ châu Á. Nhiều người kỳ vọng Lee Kang In có thể tiếp bước Son Heung Min để vươn tới tầm thế giới".

Dù chưa thể tỏa sáng ở PSG vì chấn thương nhưng Lee Kang In đã gây sốt trong thời gian qua. Cầu thủ này giúp đội tuyển Hàn Quốc giành chức vô địch Asiad 19. Bên cạnh đó, trong cả hai trận đấu giao hữu của đội tuyển Hàn Quốc với Tunisia và Việt Nam, tài năng trẻ sinh năm 2001 đều tạo ra dấu ấn lớn khi đóng góp 3 bàn.