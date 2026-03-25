Messi vượt qua “Vua bóng đá” Pele, tạo cột mốc ấn tượng trước World Cup

Trong trận đấu ở vòng 5 giải Nhà nghề Mỹ (MLS) diễn ra vào rạng sáng 23/3, Inter Miami có chuyến làm khách khó khăn trên sân của New York City. Ở trận đấu này, hai đội đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số vô cùng quyết liệt.

Inter Miami mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 do công của Gonzalo Lujan. Tuy nhiên, sau đó, đội chủ nhà New York City đã ghi liên tiếp hai bàn do công của Nicolas Mercau (phút 17) và Agustin Ojeda (phút 59).

Tuy nhiên, sau đó, Inter Miami đã gỡ hòa 2-2 do công của Messi từ pha sút phạt khá tinh quái từ cự ly 25m ở phút 61. Phút 74, trung vệ Micael đã khép lại ngày thi đấu thành công của Inter Miami với tình huống đánh đầu vào góc xa khung thành.

Với chiến thắng này, Inter Miami đã vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng miền Đông với 10 điểm sau 5 trận, bằng điểm với New York City nhưng vẫn xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại. Hai đội bóng này kém đội đầu bảng Nashville 3 điểm.

Đáng chú ý, với pha lập công từ chấm đá phạt, Messi đã nâng thành tích sút phạt thành bàn của mình lên con số 71. Anh chính thức vượt qua “Vua bóng đá” Pele (70 bàn) trong danh sách những người sút phạt tốt nhất thế giới.

Messi vẫn đang tiến sát kỷ lục thế giới của “Vua sút phạt” Juninho (Brazil) khi có ít hơn 6 bàn. Điều đáng nói, với phong độ ghi bàn tốt từ chấm đá phạt như hiện tại, siêu sao người Argentina có thể hướng tới việc phá kỷ lục này.

Ngoài ra, Messi cũng có bàn thắng thứ 901 trong sự nghiệp, chỉ kém kỷ lục của C.Ronaldo với 965 bàn thắng.

Ngay sau trận đấu với New York City, Messi đã lên khoác áo đội tuyển Argentina chuẩn bị cho các trận giao hữu với Mauritania vào ngày 27/3 và Zambia vào ngày 31/3