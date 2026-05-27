Messi nhận tín hiệu tích cực, Argentina bớt lo trước World Cup 2026

Lionel Messi đang đối mặt với những lo ngại về chấn thương chỉ vài tuần trước thềm World Cup 2026, sau khi các cuộc kiểm tra y tế xác định anh bị mỏi cơ ở gân kheo trái. Thông tin này được CLB Inter Miami công bố vào thứ hai (25/5).

Messi chủ động xin rời sân ở phút 73 trong trận đấu của Inter Miami với Philadelphia (Ảnh: Getty).

Đội bóng thuộc giải MLS không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho sự trở lại của Messi, anh đã rời sân ở phút 73 trong chiến thắng 6-4 của Miami trước Philadelphia vào chủ nhật. Ngôi sao 38 tuổi của đội tuyển đương kim vô địch thế giới đã ôm phần sau chân trái và chủ động xin thay người, dù anh vẫn di chuyển bình thường khi rời sân để vào phòng thay đồ.

“Sau khi trải qua các cuộc kiểm tra y tế bổ sung vào thứ hai, kết quả ban đầu cho thấy Messi gặp tình trạng quá tải kết hợp với mỏi cơ ở gân kheo trái. Thời điểm anh ấy trở lại tập luyện và thi đấu sẽ phụ thuộc vào quá trình hồi phục lâm sàng cũng như khả năng vận động thực tế”, Inter Miami cho biết trong thông báo.

Thông báo này chưa làm rõ hoàn toàn tình trạng của cầu thủ từng 8 lần giành Quả bóng vàng, trong bối cảnh Argentina đang chuẩn bị bảo vệ ngôi vô địch World Cup do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, khởi tranh ngày 11/6. Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã trấn an người hâm mộ khi khẳng định Messi chắc chắn sẽ kịp bình phục để tham dự giải đấu.

Messi nhiều khả năng sẽ dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trận mở màn của Argentina sẽ diễn ra vào ngày 16/6, gặp Algeria tại Kansas City. Kể từ khi gia nhập Inter Miami vào năm 2023, Messi đã được quản lý khối lượng thi đấu khá chặt chẽ, với việc ban huấn luyện thường xuyên để anh nghỉ ngơi trong các giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Giải MLS hiện cũng bước vào quãng nghỉ để nhường chỗ cho World Cup 2026.

Messi vẫn chưa chính thức xác nhận việc tham dự World Cup 2026, nhưng nhiều dự đoán cho rằng anh sẽ trở lại, qua đó lập kỷ lục với lần thứ 6 góp mặt ở vòng chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh. Đội hình của Argentina dự kiến được công bố vào tuần tới. Đội tuyển Nam Mỹ cũng sẽ sang Mỹ để thi đấu hai trận giao hữu trước World Cup, lần lượt gặp Honduras vào ngày 6/6 và Iceland vào ngày 9/6.