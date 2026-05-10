Messi lập kỷ lục tại MLS, giúp Inter Miami thắng tưng bừng

Lionel Messi tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi phá kỷ lục tại giải bóng đá Mỹ (MLS) và truyền cảm hứng giúp Inter Miami CF đánh bại Toronto FC với tỷ số 4-2 trong trận đấu diễn ra rạng sáng 10/5. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Javier Mascherano nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại trước Orlando City ở vòng đấu trước.

Messi tiếp tục có màn trình diễn chói sáng với 1 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo, góp công lớn giúp Inter Miami dẫn trước tới 4-0 trước khi đối thủ gỡ lại hai bàn ở cuối trận. Với tổng cộng 59 bàn thắng và 41 kiến tạo chỉ sau 64 trận tại MLS, siêu sao người Argentina trở thành cầu thủ chạm mốc 100 lần góp dấu giày vào bàn thắng nhanh nhất lịch sử giải đấu, vượt xa kỷ lục cũ của Sebastian Giovinco trong màu áo Toronto FC.

“Đây là một trận đấu khó khăn, đặc biệt trong hiệp một. Nhưng toàn đội cần chiến thắng sau những kết quả gần đây và tôi rất vui vì chúng tôi đã làm được”, Messi chia sẻ sau trận đấu.

Trước đó, Inter Miami từng gây thất vọng khi để thua 3-4 ngay trên sân nhà dù dẫn trước Orlando City 3-0. Tuy nhiên, đội bóng bang Florida đã nhanh chóng đứng dậy mạnh mẽ và nối dài chuỗi thắng sân khách lên con số 6.

Bên cạnh Messi, Rodrigo De Paul cũng có trận đấu bùng nổ với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo. Tiền vệ người Argentina mở tỷ số ở phút 44 sau tình huống đá phạt trực tiếp. Sau cú sút đưa bóng bật hàng rào, De Paul nhanh chân đá bồi khiến bóng dội cột dọc rồi đi vào lưới. Đáng chú ý, Messi là người nhường quyền đá phạt cho đồng đội, giúp De Paul ghi bàn thắng thứ ba tại MLS sau 21 lần ra sân.

Sự ăn ý giữa Messi và De Paul tiếp tục được thể hiện ở phút 56 khi cả hai phối hợp để Luis Suarez nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 32 của Suarez sau 63 trận trong màu áo Inter Miami.

Đến phút 73, hậu vệ Sergio Reguilon ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB sau đường kiến tạo của Messi, giúp Inter Miami dẫn 3-0. Chỉ hai phút sau, De Paul tiếp tục “dọn cỗ” để Messi ghi bàn thắng thứ 9 tại MLS mùa này, rút ngắn khoảng cách với cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới xuống còn 1 bàn và nâng tỷ số lên 4-0.

Ở chiều ngược lại, Toronto FC chỉ có thể cứu vãn phần nào danh dự nhờ cú đúp muộn của tài năng trẻ Emilio Aristizabal ở các phút 82 và 90. Cầu thủ 20 tuổi hiện đã có 3 bàn thắng sau 11 trận đầu tiên tại MLS.