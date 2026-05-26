Các cầu thủ ra sân nhiều nhất ở World Cup: Ronaldo xếp sau Messi

World Cup 2026 sắp diễn ra và đây là giải đấu chứng kiến bộ đôi ngôi sao Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo đang chuẩn bị cho màn trình diễn cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Messi và Ronaldo cùng đứng trước cơ hội lập kỷ lục 6 lần tham dự World Cup (Ảnh: Sporter).

Hai huyền thoại bóng đá, những người đã cùng nhau giành được tổng cộng 13 Quả bóng vàng, sẽ trở thành những cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup khi chuẩn bị tham gia giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Đáng chú ý, Messi và Ronaldo là hai ngôi sao đang thi đấu duy nhất nằm trong danh sách các cầu thủ có số lần ra sân ở World Cup nhiều nhất.

6 ngôi sao ra sân 20 trận đấu

Xếp ở top 10 với những cầu thủ có 20 lần ra sân ở World Cup có tổng cộng 6 cầu thủ đều đã giải nghệ. Bastian Schweinsteiger và Philipp Lahm, những người từng là đồng đội ở CLB và đội tuyển quốc gia, đã giải nghệ thi đấu quốc tế cách nhau hai năm, trong đó Lahm là đội trưởng đội tuyển Đức tại World Cup 2014.

Sau đó, Lahm giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia Đức, nhường lại băng đội trưởng cho người đồng đội cũ ở Bayern Munich. Tuy nhiên, Schweinsteiger đã giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia trước kỳ World Cup 2018, đồng nghĩa với việc anh chưa bao giờ phá được kỷ lục của Philipp Lahm.

Hugo Lloris giúp đội tuyển Pháp lên ngôi tại World Cup 2018 (Ảnh: Getty).

Hugo Lloris đã đảm nhận vai trò thủ môn chính nâng cao chiếc cúp vô địch năm 2018, nhưng phải đến khi đội tuyển Pháp vào chung kết tại Qatar, anh mới đạt cột mốc 20 lần ra sân. Điều khá bất ngờ là huyền thoại Cafu cũng chỉ đứng thứ 10, dù là cầu thủ duy nhất của Brazil từng tham dự ba kỳ World Cup liên tiếp.

Danh sách 6 cầu thủ ở top 10 tham gia 20 trận đấu tại World Cup: Javier Mascherano (Argentina) - World Cup 2006, 2010, 2014, 2018 Cafu (Brazil) - World Cup 1994, 1998, 2002, 2006 Hugo Lloris (Pháp) - World Cup 2010, 2014, 2018, 2022 Bastian Schweinsteiger (Đức) - World Cup 2006, 2010, 2014 Philipp Lahm (Đức) - World Cup 2006, 2010, 2014 Grzegorz Lato (Ba Lan) - World Cup 1974, 1978, 1982

Huyền thoại Diego Maradona và Wladyslaw Zmuda, Uwe Seeler ra sân 21 trận đấu

Không thể phủ nhận, Maradona là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại của bóng đá, nhưng khi còn là một thiếu niên, anh đã bị loại khỏi đội tuyển Argentina trong trận thắng trên sân nhà năm 1978 bất chấp tài năng của mình.

Anh ra mắt tại World Cup bốn năm sau đó, nhưng giải đấu đầu tiên của anh kết thúc trong thảm họa khi anh bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Brazil.

Maradona được ghi nhớ với bàn thắng "bàn tay của Chúa" giúp Argentina giành chức vô địch tại World Cup 1986 (Ảnh: Getty).

Maradona đã chuộc lỗi hơn cả mong đợi trong chiến thắng của Argentina năm 1986, giành Quả bóng vàng, đồng thời ghi cả bàn thắng "Bàn tay của Chúa" và bàn thắng được FIFA công nhận là bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử World Cup, làm tan nát trái tim người hâm mộ Anh trên đường đến vinh quang.

Huyền thoại với 91 lần khoác áo đội tuyển quốc gia đã thất bại trong trận chung kết bảo vệ danh hiệu năm 1990, nhưng lần ra sân cuối cùng của ông vào năm 1994 lại kết thúc trong hổ thẹn sau khi bị phát hiện dương tính với chất cấm.

Danh sách 3 cầu thủ từng tham gia 21 trận đấu tại World Cup Diego Maradona (Argentina) - World Cup 1982, 1986, 1990, 1994 Wladyslaw Zmuda (Ba Lan) - World Cup 1974, 1978, 1982, 1986 Uwe Seeler (Tây Đức) - World Cup 1958, 1962, 1966, 1970

Cristiano Ronaldo ra sân 21 trận đấu ở World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng này đã xây dựng sự nghiệp dựa trên việc phá vỡ các kỷ lục, vì vậy việc anh xuất hiện trong danh sách này là điều tất yếu. Trên thực tế, Ronaldo sẽ còn leo lên vị trí cao hơn nữa trong bảng xếp hạng khi anh dẫn dắt hàng công của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 ở tuổi 41.

Ronaldo vẫn còn thiếu chức vô địch World Cup trong bộ sưu tập danh hiệu khổng lồ trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Ngôi sao của Al Nassr thậm chí vẫn đủ điều kiện ra sân trong trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha bất chấp tấm thẻ đỏ mà anh nhận được trong vòng loại hồi tháng 11.

World Cup vẫn là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập cúp của Ronaldo, khi anh chưa bao giờ tiến xa hơn vòng bán kết trong lần đầu tiên tham dự giải đấu năm 2006.

CR7 đã trải qua hai vòng đấu loại trực tiếp ở vòng 16 đội, xen kẽ là thất bại ê chề ở vòng bảng năm 2014, trước khi lọt vào tứ kết tại Qatar.

Điều đặc biệt của Ronaldo là trong gần 1000 bàn thắng của anh cho đến nay, không một bàn nào được ghi ở vòng đấu loại trực tiếp tại các kỳ World Cup.

Paolo Maldini ra sân 23 trận đấu ở các kỳ World Cup 1990, 1994, 1998, 2002

Paolo Maldini được đánh giá là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất mọi thời đại và sở hữu kỷ lục cá nhân đáng kinh ngạc tại World Cup. Trong 19 lần ra sân tại giải đấu từ năm 1990 đến 1998 cho "đội bóng áo thiên thanh", Maldini chỉ thua duy nhất một trận là trận thua 0-1 trước Ireland năm 1994.

Tuy nhiên, biểu tượng của AC Milan đã trở thành nạn nhân của loạt sút luân lưu đầy tiếc nuối, kết quả được ghi vào lịch sử FIFA với tỷ số hòa. Trong số đó, trận thua đau đớn nhất là trận chung kết năm 1994 trước Brazil trên chấm phạt đền, sau khi Maldini giúp đội nhà giữ sạch lưới suốt 120 phút.

Maldini ôm đầu thất vọng khi đội tuyển Italy để thua Brazil trên chấm phạt đền trong trận chung kết World Cup 1994 (Ảnh: Getty).

Anh đã kết thúc sự nghiệp quốc tế sau trận thua bằng bàn thắng vàng trước Hàn Quốc ở vòng 16 đội World Cup 2002 - và thật không may cho anh khi người kế nhiệm anh làm đội trưởng cho đội tuyển Italy đã nâng cao chiếc cúp vô địch bốn năm sau đó.

Miroslav Klose ra sân 24 trận đấu ở các kỳ World Cup 2002, 2006, 2010, 2014

Được xem là ông vua ghi bàn tại World Cup, không ngạc nhiên khi Miroslav Klose ra sân nhiều ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Chân sút người Đức gốc Ba Lan, với 137 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đã gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2002 với 5 bàn thắng bằng đầu.

Anh đã giành được Chiếc giày vàng khi ghi được số bàn thắng tương tự trên sân nhà vào năm 2006, và người hâm mộ Anh cũng nhớ đến bàn thắng của anh trong trận thắng đậm 4-1 trước Nam Phi năm 2010.

Klose, Lahm và Schweinsteiger đều nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới trong trận đấu cuối cùng của họ tại vòng chung kết (Ảnh: Getty).

Nhưng Klose không chỉ giành được vị trí á quân hay hai huy chương đồng khi cuối cùng cũng đoạt được chiếc cúp vô địch trong kỳ World Cup cuối cùng của mình vào năm 2014. Điều trớ trêu đó lại là giải đấu mà anh ghi ít bàn thắng nhất - nhưng hai bàn thắng đó cũng đủ để anh vượt qua kỷ lục ghi bàn trước đó của huyền thoại người Brazil, Ronaldo Nazario.

Lothar Matthaus ra sân 25 trận đấu ở các kỳ World Cup 1982, 1986, 1990, 1994, 1998

Matthaus được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đầu tiên của FIFA sau khi làm đội trưởng đội tuyển Tây Đức vô địch World Cup 1990. Hơn ba thập kỷ sau, người hùng của Bayern Munich và Inter Milan vẫn là người Đức duy nhất nhận được giải thưởng danh giá này.

Ông trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn đầu tiên tham dự 5 kỳ World Cup, và được Maradona mô tả là "đối thủ xuất sắc nhất mà tôi từng có".

Matthaus đã giành Quả bóng vàng năm 1990 (Ảnh: Getty).

Với sự bền bỉ đáng kinh ngạc ở đẳng cấp cao, Matthäus đã tỏa sáng tại World Cup 1998 và sau đó được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đức một năm sau đó, ở tuổi 38.

Lionel Messi giữ kỷ lục ra sân 26 trận đấu tại các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Siêu sao người Argentina đã làm nên lịch sử ở Qatar khi trở thành người có số lần ra sân nhiều nhất tại World Cup. Và cuối cùng, anh đã hoàn thành mục tiêu bằng cách nâng cao chiếc cúp vô địch ở lần thứ 5 tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Huyền thoại của Barcelona đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của Argentina ra sân và ghi bàn tại World Cup trong lần đầu tiên tham dự giải đấu năm 2006.

Đã hai thập kỷ trôi qua, Messi vẫn đang giữ kỷ lục về số lần xuất hiện nhiều nhất tại World Cup (26) và số trận đấu nhiều nhất với tư cách đội trưởng (19). Cầu thủ 39 tuổi này thậm chí sẽ vượt qua mốc 30 trận nếu La Albiceleste không bị loại sớm vào mùa hè này.