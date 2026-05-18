Messi tiếp tục chói sáng trước ngày dự World Cup 2026

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Inter Miami tràn lên tấn công, phút thứ 4, Luis Suarez tung đường chọc khe sắc lẹm để Messi thoát xuống dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn James Pantemis đã phản xạ xuất thần cứu thua cho Portland Timbers.

Sức ép mà đội chủ nhà tạo ra cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 31. Sau pha phối hợp đẹp mắt như đá tập cùng Telasco Segovia và Suarez, Messi nhận bóng trong vòng cấm rồi tung cú sút chân trái cực hiểm vào góc thấp khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Inter Miami.

Messi đang thể hiện phong độ ấn tượng cùng Inter Miami (Ảnh: Getty).

Ngôi sao người Argentina tiếp tục khiến hàng thủ Portland Timbers chao đảo ở cuối hiệp một. Phút 42, Messi đi bóng đột phá vào trung lộ trước khi tung đường chuyền thông minh để German Berterame dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter Miami.

Sang hiệp hai, Inter Miami chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận. Portland Timbers cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng họ bất lực trước hàng thủ chặt chẽ của Inter Miami.

Lionel Messi tiếp tục là điểm nhấn trong lối chơi của Inter Milan và ở thời gian bù giờ, anh vẫn liên tục thử vận may bằng những cú sút xa đầy uy lực khiến thủ môn Pantemis phải vất vả cản phá.

Chiến thắng 2-0 không chỉ giúp Inter Miami tiếp tục bám đuổi nhóm đầu MLS mà còn cho thấy phong độ cực kỳ ổn định của Messi. Sau trận thắng Portland Timbers, Inter Miami lên dẫn đầu bảng miền Đông MLS 2026 với 28 điểm sau 14 trận.

Ngôi sao 39 tuổi tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao và sẵn sàng cho World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico, Canada. Messi có tên ở danh sách sơ bộ 55 cầu thủ Argentina và gần như chắc chắn anh sẽ được HLV Scaloni điền tên vào đội hình chính thức 26 cầu thủ dự World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina nằm ở bảng J cùng Áo, Jordan, Algeria. Các nhà đương kim vô địch World Cup gặp Algeria ngày 17/6, đối đầu Áo ngày 23/6 và chạm trán Jordan ngày 28/6.