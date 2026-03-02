Messi ghi cú đúp siêu đẳng, chạm cột mốc mà C.Ronaldo khó đạt được

Ở vòng mở màn giải MLS, Inter Miami đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước Los Angeles FC của Son Heung Min. Tới vòng 2, Messi và các đồng đội có chuyến làm khách tới sân của Orlando City.

Messi thực hiện cú sút phạt thành bàn giúp Inter Miami giành chiến thắng (Ảnh chụp màn hình).

Inter Miami nhập cuộc chủ động và sớm kiểm soát bóng sau tiếng còi khai cuộc dù phải làm khách. Tuy nhiên, phút 18, họ lại bất ngờ thủng lưới từ sai lầm của hàng thủ. Sau khi nhận bóng từ đường chuyền bên cánh trái, Pasalic đã thực hiện cú vô lê hiểm hóc, giúp Orlando City.

Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua này, Inter Miami đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Phút 23, hai cầu thủ Orlando City phối hợp như chỗ không người, trước khi Ojeda chích mũi giày kỹ thuật tung lưới đối thủ, nâng tỷ số lên 2-0 cho Orlando City.

Dù bị dẫn trước 2 bàn nhưng Inter Miami không hề nao núng. Sang hiệp 2, tình hình đã thay đổi với đội bóng áo hồng. Phút 48, Silvetti đã tung ra cú dứt điểm từ xa tung lưới Orlando City, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Inter Miami.

Chưa dừng ở đó, phút 56, Messi có pha nhảy múa trước hàng thủ của Orlando City, trước khi thực hiện cú dứt điểm hóc hiểm, san bằng tỷ số 2-2.

Càng về cuối trận, Inter Miami càng tăng cường sức ép. Phút 85, Segovia dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng bang Florida. Tới phút 90, Messi đã thực hiện siêu phẩm sút phạt vào lưới Orlando City, ấn định chiến thắng 4-2 cho Inter Miami.

Messi chạm mốc 70 bàn thắng đá phạt trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, Messi đã cán mốc 70 pha đá phạt trong sự nghiệp. Anh vượt qua C.Ronaldo, người có 63 pha lập công từ chấm đá phạt. CR7 đã bước sang tuổi 41 và rất khó san lấp khoảng cách với El Pulga. Người đang giữ kỷ lục đá phạt thành bàn nhiều nhất lịch sử là Marcelino Carioca với 78 bàn, hơn 8 bàn so với Messi.

Với chiến thắng trước Orlando City, Inter Miami đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng miền Đông với 3 điểm. Trong khi đó, Orlando City xếp thứ 11 với 2 trận toàn thua.