Man Utd về đích thứ ba, HLV Carrick vẫn úp mở tương lai

Huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick đã từ chối bình luận về tương lai của mình tại Man Utd sau khi giúp đội bóng kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ ba, sau chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest vào tối 17/5. Ông cho biết sự rõ ràng về vai trò của mình sẽ đến "trong vài ngày tới".

Trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc Carrick sắp được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng dài hạn, chiến lược gia 44 tuổi nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu trong trận đấu cuối cùng của mùa giải là giành kết quả tốt và khép lại một mùa giải hồi sinh bằng chiến thắng tại Old Trafford.

"Trong vài ngày tới, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Tôi nghĩ hôm nay điều quan trọng là trận đấu, là đạt được kết quả mong muốn, đồng thời cũng có một số cá nhân tỏa sáng. Dù tin tức sắp tới là gì, mọi người cũng sẽ sớm biết trong vài ngày nữa", HLV Carrick phát biểu khi được hỏi về tương lai.

Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền từ tháng 1, ông đã dẫn dắt Man Utd từng bước cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đỉnh điểm là tấm vé dự Champions League. Đây là một thành tích đáng kể nếu xét tới xuất phát điểm của đội bóng.

"Chúng tôi thực sự muốn khép lại mùa giải theo cách tích cực. Đội bóng và CLB đã có những bước tiến rất tốt. Khi đến giai đoạn này của mùa giải, tôi từng trải qua điều đó rồi, đôi khi sự hứng khởi không còn như trước nữa. Vì vậy, việc kết thúc theo cách hôm nay là điều rất ý nghĩa với chúng tôi", Carrick nói.

Trận đấu hôm 17/5 cũng chứng kiến Bruno Fernandes cân bằng kỷ lục kiến tạo tại Ngoại hạng Anh với 20 đường chuyền thành bàn. HLV Carrick dành lời khen cho tinh thần đặt tập thể lên hàng đầu của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

"Cách cậu ấy làm được điều đó hôm nay là khoảnh khắc tuyệt vời cho tất cả mọi người. Đó không phải điều dễ dàng, nhưng Bruno luôn đặt đội bóng lên trên hết. Hôm nay cũng vậy, dù cậu ấy sẽ nhận được nhiều lời khen vì đây là thành tích rất tuyệt vời", chiến lược gia người Anh chia sẻ.

HLV Carrick cũng thừa nhận việc thu hẹp khoảng cách với các đội bóng hàng đầu sẽ đòi hỏi những bước phát triển tiếp theo, cả về nhân sự lẫn chất lượng đội hình hiện tại.

Ông nói: "Tôi thực sự nghĩ đây là thành tích tuyệt vời với vị trí hiện tại của chúng tôi, nhưng càng tiến gần tới đỉnh cao, mọi thứ càng khó khăn hơn. Bạn cần những bước tiến lớn, nhưng thực hiện chúng lại không hề dễ.

Tiếp tục phát triển đội hình là một phần của quá trình. Điều đó không phải sự phủ nhận những gì chúng tôi đang có. Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục tiến lên. Chúng tôi sở hữu một tập thể rất tốt và muốn họ ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng tôi muốn tiếp tục tiến lên phía trước. Không có công thức thần kỳ nào cả. Đó là sự chăm chỉ, tư duy tốt, sự thông minh và cả những cầu thủ giỏi."

HLV Carrick cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Harry Maguire, Kobbie Mainoo và Luke Shaw trong cuộc cạnh tranh suất dự World Cup cùng tuyển Anh. HLV trưởng Thomas Tuchel sẽ công bố danh sách tuyển Anh vào ngày 22/5 tại Wembley.

"Tôi không có nhiều tiếng nói trong chuyện này, nhưng tôi thực sự nghĩ họ xứng đáng. Cả ba chắc chắn đã cải thiện đáng kể cơ hội của mình trong thời gian gần đây", Carrick nói.