Người hùng Man Utd tuyên bố đanh thép, uy tín của Carrick lên gấp bội

Kobbie Mainoo là cái tên tưởng chừng bị lãng quên dưới thời HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh đã hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Carrick. Điều đó giúp anh vừa được trao bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, với mức lương tăng gấp 8 lần (từ 20.000 bảng lên 150.000 bảng/tuần).

Kobbie Mainoo hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Carrick (Ảnh: Getty).

Đáp lại sự tin tưởng của Man Utd, Kobbie Mainoo đã tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu với Liverpool. Ngoài việc kiểm soát tốt tuyến giữa, tiền vệ trẻ này còn trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Man Utd.

Nói về sự hồi sinh của mình, Kobbie Mainoo đã lên tiếng cảm ơn HLV Carrick. Tiền vệ trẻ của Man Utd khẳng định toàn đội luôn sẵn sàng “thi đấu đến chết” vì chiến lược gia người Anh.

Phát biểu sau trận đấu với Liverpool, ngôi sao sinh năm 2005 cho biết: “HLV Carrick đóng vai trò rất lớn trong giai đoạn thành công của CLB. Ông ấy đã truyền ngọn lửa tự tin cho toàn đội. Ai cũng muốn theo HLV Carrick và sẵn sàng thi đấu đến chết vì ông ấy”.

Kobbie Mainoo cũng nói thêm về tình cảnh của đội bóng: “Tôi rất vui vì đội đã xoay chuyển tình thế mùa giải, cũng như đóng góp bàn thắng hôm nay trong một trận đấu rất đặc biệt. Đó là công sức của các cầu thủ cũng như HLV. Nhưng chúng tôi vẫn phải kết thúc mùa giải thật ấn tượng”.

Theo thống kê của tờ The Sun, HLV Carrick trở thành chiến lược gia người Anh đầu tiên giành 8 chiến thắng trong 9 trận sân nhà đầu tiên dẫn dắt một CLB ở giải Ngoại hạng Anh. Tính rộng hơn, HLV sinh năm 1981 đã thắng 10/14 trận đấu cầm quân ở Man Utd.

Các chuyên gia nhận định uy tín của HLV Carrick ở Man Utd ngày càng lên cao sau khi giúp CLB giành tấm vé tham dự Champions League. Điều quan trọng, chiến lược gia 45 tuổi đã “thu phục nhân tâm” của nhiều cầu thủ Quỷ đỏ, điển hình là Mainoo.

Uy tín của HLV Carrick ở Man Utd ngày càng lên cao (Ảnh: Getty).

Bình luận trên BBC, cựu danh thủ Alan Shearer nhận định: “Thành quả của Carrick ở Man Utd không phải ngẫu nhiên. Kể từ khi HLV này dẫn dắt, Man Utd thi đấu sòng phẳng với nhiều đối thủ mạnh và giành kết quả rất tích cực. Điều đó nói lên hiệu quả công việc mà Carrick đang làm.

Tôi cho rằng Carrick là người phù hợp nhất với Man Utd lúc này. Ông ấy hiểu triết lý của CLB, hiểu những yêu cầu khắt khe và đang chứng minh có thể mang lại kết quả ở đẳng cấp cao nhất”.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Dion Dublin nói: “HLV Carrick đang sở hữu phẩm chất của HLV giỏi khi đưa ra quyết định đúng đắn ở thời điểm quyết định. Uy tín của ông ấy với các cầu thủ ngày một lên cao”.

Khi được hỏi về tương lai ở Man Utd, HLV Carrick cho biết: “Tôi yêu thích công việc mình đang làm. Đây là một vị trí tuyệt vời. Thú thực, mọi thứ đến rất tự nhiên với tôi. Chúng tôi phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Mục tiêu của chúng tôi là trở lại Champions League. Thật tuyệt vời khi CLB hoàn thành nhiệm vụ đó trước 3 vòng đấu”.

HLV người Anh cũng khẳng định còn nhiều việc phải làm ở Man Utd. Ông nói thêm: “Việc Man Utd trở lại Champions League là bước tiến lớn. Đó là dấu hiệu cho thấy CLB cải thiện và mang tới sự hài lòng cho người hâm mộ. Nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi kỳ vọng CLB thăng tiến một cách ổn định. Thông điệp của đội bóng là luôn tiến về phía trước”.