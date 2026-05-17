Man Utd thắng nghẹt thở Nottingham Forest, chốt vị trí trong top 3

Man Utd đã chính thức khép lại mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-26 ở vị trí thứ ba sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nottingham Forest tại Old Trafford. Kết quả này không chỉ giúp "Quỷ đỏ" chấm dứt chuỗi bốn trận đối đầu liên tiếp không thắng trước đối thủ này tại giải đấu, mà còn củng cố vị trí dự Champions League mùa tới.

Man Utd đã sớm đạt mục tiêu Champions League, nhưng trận đấu với Nottingham Forest vẫn thu hút sự chú ý với màn chia tay của tiền vệ Casemiro tại "Nhà hát của những giấc mơ". Ngay trong 5 phút đầu tiên, Man Utd đã có khởi đầu như mơ. Từ một pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Nottingham Forest sau quả tạt của Bruno Fernandes, Luke Shaw đã có pha khống chế và tung cú sút đẹp mắt vào góc xa, ghi bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 1/2023 và là bàn thắng sân nhà sớm nhất của "Quỷ đỏ" tại Ngoại hạng Anh trong hai năm qua.

Shaw ghi bàn cho Man Utd sau hơn 3 năm.

Nottingham Forest có cơ hội đáp trả ở giữa hiệp một khi Morgan Gibbs-White thoát xuống sau sai lầm của đối thủ, nhưng thủ thành Senne Lammens đã xuất sắc cản phá. Tình huống bỏ lỡ này suýt khiến đội khách phải trả giá đắt khi Man Utd phản công ngay sau đó. Bryan Mbeumo vượt qua Matz Sels nhưng cú dứt điểm lại tìm đến cột dọc, trước khi Casemiro tung cú vô lê từ pha bóng bật ra nhưng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Hiệp một khép lại với lợi thế dẫn bàn cho Man Utd. Tuy nhiên, thành tích này sớm bị đe dọa chỉ chưa đầy 10 phút sau giờ nghỉ. Phút 53, Nottingham Forest tổ chức phạt góc ngắn trước khi Elliot Anderson treo bóng chuẩn xác để Morato đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng.

Man Utd lập tức đáp trả khi Matheus Cunha tận dụng bóng lộn xộn trong vòng cấm để tái lập thế dẫn bàn ở phút 56. Tình huống này gây tranh cãi khi Mbeumo bị nghi đã để bóng chạm tay trước đó. Sau khi tham khảo VAR và xem lại tình huống trên màn hình, trọng tài Michael Salisbury vẫn giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng, khiến phía Nottingham Forest không hài lòng.

Cunha ăn mừng sau khi trọng tài công nhận pha ghi bàn của anh.

Bruno Fernandes sau đó bỏ lỡ cơ hội cân bằng kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh khi Mbeumo dứt điểm vọt xà trong tình huống đối mặt. Dù vậy, bộ đôi này nhanh chóng sửa sai khi Fernandes căng ngang thuận lợi để Mbeumo dứt điểm thành bàn ở phút 76, chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi. Đường kiến tạo này cũng giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha chạm mốc 20 kiến tạo trong một mùa giải, sánh ngang các huyền thoại như Thierry Henry và Kevin De Bruyne trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, Nottingham Forest vẫn không bỏ cuộc. Chỉ 2 phút sau khi bị thủng lưới, Morgan Gibbs-White ghi bàn sau đường chuyền của Elliot Anderson để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành điểm. Trong khoảng thời gian còn lại, Man Utd có nhiều cơ hội ghi bàn. Như ở phút bù giờ thứ 6, Diogo Dalot đưa bóng trúng cột dọc trước khi Joshua Zirkzee buộc Matz Sels phải trổ tài cứu thua.

Giành trọn 3 điểm ở trận đấu cuối cùng tại sân nhà ở mùa giải 2025-26, Man Utd hoàn tất màn bứt phá ngoạn mục dưới thời Michael Carrick để giành vị trí thứ ba chung cuộc, đồng thời được cho là đủ để chiến lược gia người Anh nhận công việc chính thức. Trong khi đó, thất bại không ảnh hưởng nhiều tới Nottingham Forest khi đội bóng này đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Ảnh: Getty