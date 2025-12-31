Man Utd hòa đội bét bảng, Chelsea tiếp tục bộ mặt thất thường

Man Utd chia điểm với đội bét bảng Wolves

Wolves đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để cầm hòa Man Utd với tỷ số 1-1, qua đó giành được điểm số thứ ba tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Dù vừa đánh bại Newcastle ở trận đấu trước, HLV Ruben Amorim vẫn quay lại sơ đồ ưa thích 3 trung vệ của mình. Đội bóng của ông khởi đầu trận đấu với những pha lên bóng tích cực nhưng chưa thực sự thuyết phục. Thủ thành Jose Sa phải lăn xả đẩy bóng sau quả phạt góc của Luke Shaw, trước khi Benjamin Sesko suýt chút nữa đưa bóng vào góc thấp khung thành sau pha ngoặt bóng loại bỏ Matt Doherty. Wolves có lý do để lạc quan từ màn thể hiện ban đầu, dù cú dứt điểm vọt xà của Hwang Hee Chan khiến họ chưa thể mở tỷ số.

Man Utd không thể áp đảo đối thủ dù thi đấu trên sân nhà (Ảnh: Getty)

Man Utd là đội vượt lên dẫn trước ngay trước mốc nửa giờ thi đấu nhờ một chút may mắn. Joshua Zirkzee thực hiện pha đánh gót, bóng bật trở lại từ Ladislav Krejci rồi tiền đạo người Hà Lan tung cú sút chạm người đổi hướng đánh bại Sa.

Sau khi Hwang tiếp tục bỏ lỡ cơ hội, đội chủ nhà có thêm những pha dứt điểm để gia tăng cách biệt khi cú sút của Patrick Dorgu bị chệch cột trong gang tấc, còn pha đánh đầu của Sesko đưa bóng trúng cột dọc. Wolves vẫn tạo ra cơ hội nhiều hơn, Tolu Arokodare đánh đầu vọt xà, còn Senne Lammens phải dùng mũi giày cứu thua trước Hugo Bueno.

Cuối cùng, đội khách gỡ hòa ở phút 45 trong khoảnh khắc chuộc lỗi của Krejci, khi trung vệ của Wolves tận dụng nỗ lực phá bóng hụt của Zirkzee để đánh đầu đẳng cấp, đưa bóng qua Lammens gỡ hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, "Quỷ đỏ" có không ít cơ hội. Matheus Cunha vô lê vọt xà, cú sút của Ayden Heaven bị cản phá. Sesko sau đó đánh đầu thẳng vào vị trí của Sa, còn Diogo Dalot hướng pha đánh đầu đi chệch khung thành. Ít lâu sau, Sa phải vội vã lùi về để tạo nên pha cứu thua xuất thần, phá bóng khỏi vạch vôi trước cú đánh đầu của Yerson Mosquera.

Zirkzee tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn (Ảnh: Getty).

Ở đầu sân bên kia, Lammens chơi xuất sắc khi từ chối cơ hội của Krejci rồi lao ra bắt gọn bóng trước Mosquera. Sa tiếp tục có một pha bắt bóng tương đối dễ dàng từ cú sút cầu may của Manuel Ugarte, trước khi Doherty làm chệch hướng cú dứt điểm của Dorgu khi đội chủ nhà không ngừng tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Dalot buộc phải có pha can thiệp quyết định vào phút chót để ngăn Jhon Arias và giữ tỷ số cân bằng. Đội chủ nhà tưởng như đã có bàn thắng quyết định ở phút bù giờ khi Dorgu đá bồi thành công sau cú sút ban đầu của Sesko bị cản phá, nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Wolves qua đó chấm dứt chuỗi 12 trận toàn thua trên mọi đấu trường để có cú hích tinh thần. Trận hòa này không mang lại nhiều ý nghĩa cho Man Utd, đội chưa từng thắng liên tiếp kể từ cuối tháng 10 và sẽ coi đây là cơ hội lớn bị bỏ lỡ trong cuộc đua trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Chelsea hòa kịch tính với Bournemouth

Một trận đấu đầy kịch tính tại Stamford Bridge đã chứng kiến Chelsea và Bournemouth chia điểm với tỷ số hòa 2-2, sau khi bốn bàn thắng được ghi chỉ trong nửa giờ đầu tiên.

Dù chỉ giành được ba điểm trên sân khách kể từ tháng 8, Bournemouth đã gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước ở phút thứ 6. Từ một pha ném biên dài, bóng được đánh đầu chuyền tới David Brooks. Cú đánh đầu của Brooks bị thủ môn Robert Sanchez đẩy ra, nhưng cầu thủ người Xứ Wales đã nhanh chóng đá bồi, đưa bóng qua vạch vôi.

Tuy nhiên, lợi thế của The Cherries chỉ tồn tại được 9 phút. Phút 15, Estevao ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Antoine Semenyo, và sau khi VAR can thiệp, Chelsea được hưởng phạt đền. Cựu thủ môn của The Blues, Djordje Petrovic, đã đoán đúng hướng, nhưng cú sút của Cole Palmer quá hiểm hóc, san bằng tỷ số 1-1.

Cole Palmer ghi bàn từ chấm 11m (Ảnh: Getty).

Thế trận đôi công tiếp diễn với tốc độ chóng mặt. Sanchez đã phải trổ tài cản phá cú dứt điểm của Brooks, từ chối bàn thắng thứ hai cho cầu thủ này. Ngay sau đó, Chelsea đã vươn lên dẫn trước. Enzo Fernandez phối hợp ăn ý với Alejandro Garnacho rồi xâm nhập vòng cấm và bình tĩnh vượt qua các pha truy cản của hàng thủ Bournemouth trước khi tung cú sút tung nóc lưới.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài. Đoàn quân của HLV Andoni Iraola tiếp tục gây áp lực, và từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Trevor Chalobah vô tình kiến tạo để Justin Kluivert đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng thứ tư trong 27 phút đầu đầy điên rồ. Liam Delap, Alex Jimenez và Semenyo sau đó đều có thêm cơ hội trong những phút còn lại, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm trước giờ nghỉ.

Trận đấu tại Stamford Bridge diễn ra bế tắc trong hiệp hai (Ảnh: Getty).

Trái ngược với hiệp một sôi động, những phút đầu hiệp hai diễn ra khá trầm lắng. Phải đến phút 64, Petrovic mới phải trổ tài đẩy cú dứt điểm của Estevao ra ngoài cột dọc. Tài năng trẻ người Brazil tiếp tục là điểm sáng, khi anh có pha đi bóng kỹ thuật qua hàng thủ Bournemouth ở phút 70 trước khi căng ngang cho Delap, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này đã bị chạm người đi hết biên.

Chelsea gia tăng sức ép trong những phút cuối trận, nhưng khi bóng bật ra đến vị trí của Fernandez trong vòng cấm, anh lại không thể tái hiện sự chính xác như trước giờ nghỉ. Chung cuộc, Bournemouth đã bảo toàn được một điểm quý giá, tránh thủng lưới từ ba bàn trở lên trong 7 chuyến làm khách liên tiếp. Trong khi đó, Chelsea đã để mất tới 13 điểm từ những trận đấu dẫn bàn ở mùa giải này, một con số đáng báo động.