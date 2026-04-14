Man Utd thua sốc Leeds tại Old Trafford sau 45 năm

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1994/95, Leeds United đã bất bại trong cả hai lượt trận đối đầu với Man Utd tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, họ đã giành chiến thắng 2-1 ngay tại Old Trafford vào rạng sáng 14/4, chấm dứt 45 năm không biết mùi chiến thắng tại sân đấu của "Quỷ đỏ".

Trận đấu giữa hai đối thủ đầy duyên nợ diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu, đội bóng đang vật lộn trụ hạng Leeds lại là bên nhập cuộc tốt hơn. Dominic Calvert-Lewin sớm cảnh báo khung thành Man Utd với cú dứt điểm cận thành bị thủ môn Senne Lammens cản phá. Tuy nhiên, Man Utd không rút ra bài học và phải trả giá khi một quả tạt khác của Leeds mang về bàn mở tỷ số: Noah Okafor thoải mái đệm bóng từ đường chuyền của Jayden Bogle trước khu vực khán đài Stretford End.

Leeds chơi mạnh mẽ trước đội chủ nhà Man Utd (Ảnh: Getty).

Phản ứng của Man Utd khá nhạt nhòa, dù Amad Diallo là điểm sáng hiếm hoi với một cú sút bị Karl Darlow cản phá và một pha cứa lòng chệch cột. Trong khi đó, Leeds tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và nhân đôi cách biệt ở phút 29. Cú vô lê từ xa của Okafor chạm chân Leny Yoro đổi hướng đi vào lưới, mang đến chút may mắn nhưng hoàn toàn xứng đáng với thế trận của thầy trò Daniel Farke.

Man Utd lẽ ra đã bị dẫn 3 bàn trước giờ nghỉ khi mắc sai lầm nơi hàng thủ, nhưng pha cứu thua ngay trên vạch vôi của Lisandro Martinez sau khi Ao Tanaka vượt qua Lammens đã giữ lại hy vọng cho đội chủ nhà. Khán giả tại Old Trafford đã không giấu được sự thất vọng khi la ó đội chủ nhà lúc bước vào giờ nghỉ.

HLV Michael Carrick gây bất ngờ khi không thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ, và quyết định này suýt mang lại hiệu quả khi cú dứt điểm của Benjamin Sesko buộc hậu vệ James Justin phải phá bóng ngay trên vạch vôi. Tuy nhiên, bước ngoặt nhanh chóng đến với Man Utd ở phút 56 khi Martinez có hành động kéo tóc Calvert-Lewin. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Paul Tierney đã truất quyền thi đấu trung vệ người Argentina khiến đội chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân.

Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp do lỗi kéo tóc Calvert-Lewin (Ảnh: Getty).

Trong thế thiếu người nhưng đầy quyết tâm, Man Utd rút ngắn tỷ số ở phút 70 khi Casemiro đệm bóng cận thành từ quả tạt của Bruno Fernandes. Những phút cuối trở nên nghẹt thở với việc Leeds bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 sau khi Calvert-Lewin đánh đầu cận thành nhưng không thắng được Lammens.

Pha cản phá ngay trên vạch vôi của Calvert-Lewin sau đó trở thành khoảnh khắc quyết định, giúp Leeds bảo toàn chiến thắng và nới rộng khoảng cách với nhóm xuống hạng lên 6 điểm. Trong khi đó, Man Utd vẫn nằm trong top 5 trước chuyến làm khách quan trọng tới sân của Chelsea vào cuối tuần, khoảng cách giữa hai đội vẫn là 7 điểm.