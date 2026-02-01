Chelsea ngược dòng West Ham, làm nên lịch sử ở Ngoại hạng Anh

Chelsea đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một, đánh bại West Ham United 3-2 trong một trận derby London đầy kịch tính vào rạng sáng 1/2. Chiến thắng này giúp The Blues vươn lên nhóm 4 đội dẫn đầu.

Sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Napoli hồi giữa tuần, HLV Rosenior của Chelsea đã mạnh tay thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, quyết định này dường như đã quá mạo hiểm khi West Ham sớm có bàn mở tỷ số.

Chelsea thi đấu bế tắc trước West Ham trong 45 phút đầu tiên (Ảnh: Getty).

Phút 15, Taty Castellanos bên phía West Ham đã có pha dứt điểm nguy hiểm. West Ham tiếp tục thể hiện xu hướng ghi bàn sớm khi Jarrod Bowen tạt bóng từ cánh phải ở phút 30, bóng đi thẳng vào cột xa, mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ tư liên tiếp của đội trưởng West Ham được ghi trong nửa giờ đầu trận.

Hàng công Chelsea, với sự trở lại của Cole Palmer, tỏ ra bế tắc trong một hiệp một đáng quên. West Ham chủ động khoét sâu vào hành lang trái của Chelsea, nơi Jorrel Hato và Alejandro Garnacho liên tục không thể hóa giải sự phối hợp ăn ý giữa Bowen và Aaron Wan-Bissaka. Phút 36, đội khách xứng đáng nhân đôi cách biệt khi Bowen chuyền bóng cho Wan-Bissaka căng ngang để Crysencio Summerville dứt điểm tung lưới, ghi bàn thắng thứ tư liên tiếp của anh.

Những tiếng la ó vang lên từ khán đài đội chủ nhà ở cuối hiệp một và đạt cao trào khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp đấu. Đáp lại, HLV Rosenior đã tung Joao Pedro, Wesley Fofana và Marc Cucurella vào sân ngay sau giờ nghỉ. Sau khi Robert Sanchez lần lượt cản phá cú dứt điểm của Mateus Fernandes và Bowen, những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 57, Fofana dâng cao và tung đường tạt bóng chuẩn xác để Joao Pedro đánh đầu rút ngắn cách biệt, đánh dấu lần thứ tư anh góp dấu giày vào bàn thắng trước West Ham mùa này.

Joao Pedro ăn mừng sau khi giúp Chelsea ghi bàn thắng đầu tiên trước West Ham (Ảnh: Getty).

Khung thành đội khách sau đó chịu sức ép nghẹt thở. Thủ môn Alphonse Areola phải trổ tài cứu thua xuất sắc khi đẩy cú sút xa của Moisas Caicedo đi chệch góc cao. Tuy nhiên, anh không thể ngăn Chelsea gỡ hòa khi bị đánh lừa bởi pha đánh đầu của đồng hương Malo Gusto, bóng chạm xà ngang sau cú chạm của Max Kilman trước khi Cucurella ập vào đá bồi thành bàn ở phút 72.

Chelsea tiếp tục dồn lên tìm bàn thắng quyết định, dù suýt phải trả giá ở chiều ngược lại khi Jean-Clair Todibo dứt điểm trúng cột dọc ở cự ly gần. Dẫu vậy, các học trò của Rosenior vẫn giữ được sự tỉnh táo và tung ra đòn kết liễu ở phút bù giờ. Joao Pedro thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Enzo Fernandez dứt điểm ấn định chiến thắng, đúng vào dịp tròn ba năm anh gia nhập CLB.

Với kết quả này, Chelsea vươn lên top 4 Ngoại hạng Anh, trong khi West Ham đã mất Todibo vì thẻ đỏ muộn sau tình huống túm cổ Joao Pedro và phải nhận thất bại thứ 7 trong 8 trận derby London tại giải đấu.