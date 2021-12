Man Utd lần thứ hai liên tiếp mất điểm trước Young Boys

Dân trí Được thi đấu trên sân nhà ở lượt cuối của vòng bảng Champions League, Man Utd mở tỷ số trước Young Boys, nhưng đội chủ nhà chỉ có được kết quả hòa 1-1 khi trận đấu kết thúc.

Ở trận lượt đi trên đất Thụy Sĩ, Man Utd thua cay đắng 1-2 trước Young Boys. Đó là thất bại mở đầu cho cuộc khủng hoảng phong độ trầm trọng của "Quỷ đỏ", dẫn tới việc HLV Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Tới trận đấu vừa diễn ra, lần thứ hai liên tiếp Man Utd không thể thắng đội bóng Thụy Sĩ khi chỉ giành kết quả hòa 1-1 trên sân nhà.

Tuy nhiên, bản chất của hai trận đấu khác nhau. Ở trận đầu tiên của vòng bảng Champions League, Man Utd cần giành điểm, còn lần này điểm số không quan trọng bởi Man Utd đã chính thức đứng đầu bảng F sau lượt trận thứ năm. Vì vậy, khác với trận trước, Man Utd đã sử dụng đội hình gồm các cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ khi tiếp Young Boys.

Nhiều cầu thủ được HLV Rangnick sử dụng thi đấu với Young Boys.

11 cái tên trong đội hình xuất phát của Man Utd đều không có tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp Crystal Palace cuối tuần vừa qua. Huấn luyện viên Ralf Rangnick đã giữ lời hứa khi tung những Van de Beek, Lingard, Henderson, Diallo… vào sân thi đấu ngay từ đầu.

Bên cạnh đó là một loạt những cầu thủ trẻ được triệu tập từ đội U23 lên, những người thậm chí còn chưa từng được ra mắt Man Utd. Dù ra sân với đội hình chắp vá, Matic đá trung vệ, Mata và Van de Beek là cặp tiền vệ trung tâm, Elanga đá tiền đạo, nhưng với lợi thế sân nhà Man Utd đã dồn ép đối thủ trong những phút đầu.

Greenwood ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu.

Ngay phút thứ 9, Greenwood đã chớp thời cơ đưa Man Utd vượt lên dẫn trước. Shaw tạt bóng từ bên trái vào và Greenwood thực hiện cú tung móc tầm thấp đưa bóng vào góc trái khung thành. Một pha dứt điểm khéo léo tạo ra một bàn thắng đẹp mắt của tiền đạo trẻ bên phía Man Utd.

Man Utd hụt hơi dần sau khi có bàn thắng, đội chủ nhà không thể ngăn chặn đối phương lên bóng tấn công. Với sự mạnh mẽ thể chất, cầu thủ Young Boys đã càn lướt và dứt điểm nhiều hơn hẳn đội chủ nhà.

Nỗ lực của các cầu thủ đội khách được đền đáp ở phút 42, Rieder quân bình tỷ số và hai đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa 1-1. Đó cũng là một bàn thắng đẹp của cầu thủ Young Boys, Rieder thực hiện một cú cứa lòng từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi vào góc cao bên phải cầu môn khiến Henderson không thể cản phá.

Greenwood đơn độc trong vòng vây của các cầu thủ Young Boys.

Trong hiệp hai, Young Boys áp đảo hoàn toàn trước đội chủ nhà, đáng tiếc họ dứt điểm nhiều nhưng không một lần bóng đi trúng đích, 10 cú sút đều đưa bóng ra ngoài.

Trong hiệp hai, HLV Rangnick bắt đầu trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, ông còn sử dụng cả thủ thành số ba Heaton. Do đó không ngạc nhiên khi lối chơi của đội chủ nhà thiếu kết dính hơn so với hiệp một, Man Utd cũng chỉ có vài pha dứt điểm không thực sự đáng chú ý. Không ghi thêm bàn thắng, hai đội đành chia điểm ở Old Trafford.

Ở bảng F vẫn chưa xác định được đội thứ hai theo chân Man Utd đi tiếp bởi trận đấu giữa Atalanta và Villarreal chưa thể diễn ra như kế hoạch ban đầu. Do tuyết rơi dày nên trận đấu này được hoãn sang thi đấu vào 1h00 ngày 10/12 (giờ Việt Nam).

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Manchester United (4-2-2-2): Henderson 6.5 (Heaton 68min, 6); Wan-Bissaka 6, Bailly 7, Matic 6, Shaw 6.5 (Mengi 61, 7); Van de Beek 6, Mata 6 (Savage 89); Diallo 6 (Shoretire 68, 6), Lingard 6.5 (Iqbal 89); Greenwood 7, Elanga 6.

Young Boys (4-2-3-1): Faivre 7.5; Maceiras 5, Camara 6.5 (Lauper 77), Lustenberger 7, Lefort 6; Aebischer 6.5 (Sierro 62, 6), Martins Pereira 6.5; Elia 6 (Maier 87), Rieder 7 (Hefti 62, 6), Moumi Ngamaleu 5.5; Siebatcheu 6 (Kanga 62, 6).

Hạo Minh