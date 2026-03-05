Hơn người cả hiệp, Man Utd vẫn ôm hận trước Newcastle

Bàn thắng muộn của William Osula ở phút 90 đã giúp Newcastle, dù chỉ còn 10 người, giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Man Utd vào rạng sáng 5/3, qua đó chấm dứt chuỗi trận bất bại của HLV Michael Carrick cùng "Quỷ đỏ". Đây cũng là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của "Chích chòe" trước Man Utd trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh.

Trước trận đấu, Newcastle đang trải qua giai đoạn khó khăn với chỉ 1 chiến thắng trong 7 trận Ngoại hạng Anh gần nhất (hòa 1, thua 5). Ngược lại, Man Utd dưới thời Carrick lại đang bay cao với 6 chiến thắng và 1 trận hòa trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã nhập cuộc đầy tốc độ, hoàn toàn trái ngược với màn trình diễn uể oải trong trận thua Everton 2-3 cuối tuần trước. Kieran Trippier sớm đưa bóng dội khung gỗ, Lewis Hall đá bồi vọt xà. Trong 15 phút đầu áp đảo, Anthony Elanga sút chệch cột, trước khi Joelinton cướp bóng từ Casemiro và chuyền cho Harvey Barnes dứt điểm xoáy ra ngoài.

Newcastle vẫn thi đấu mạnh mẽ dù thiếu người (Ảnh: Getty).

Đội khách khởi đầu chậm chạp nhưng dần lấy lại thế trận trước giờ nghỉ. Kobbie Mainoo buộc Aaron Ramsdale phải trổ tài với cú sút xa uy lực. Ít phút sau, Matheus Cunha tiếp tục bị thủ môn của Newcastle từ chối, còn Bryan Mbeumo đá bồi vọt xà ở cự ly gần.

Bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp một khi Jacob Ramsey của Newcastle nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ. Tuy nhiên, gần như ngay sau đó, "Chích chòe" lại được hưởng phạt đền khi Bruno Fernandes phạm lỗi với Anthony Gordon trong vòng cấm. Chính Gordon đã thực hiện thành công quả 11m, mở tỷ số cho đội chủ sân St James' Park. Kịch tính chưa dừng lại khi Man Utd gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ, Casemiro đánh đầu tung lưới từ quả đá phạt của Fernandes.

Dù chơi thiếu người, Newcastle vẫn kiểm soát bóng tốt đầu hiệp hai nhưng không tận dụng được cơ hội, khi Gordon bị Senne Lammens cản phá dễ dàng. Man Utd gặp khó trong việc tận dụng lợi thế hơn người, buộc Carrick phải thực hiện hai sự thay đổi nhân sự ở phút 60. Phút 66, đội chủ nhà suýt tái lập thế dẫn trước khi Sandro Tonali treo bóng về cột xa, Gordon lao vào dứt điểm trượt mục tiêu trong gang tấc.

Man Utd không thể áp đảo dù được chơi hơn người (Ảnh: Getty).

20 phút cuối, Man Utd gia tăng sức ép và lẽ ra đã vượt lên khi Fernandes kiến tạo cho Leny Yoro đánh đầu trong vòng cấm, nhưng Ramsdale xuất sắc cứu thua. Joshua Zirkzee sau đó cũng không thắng được thủ môn người Anh với cú sút chìm hiểm hóc. Những pha cứu thua ấy trở nên quyết định khi Osula vào sân từ ghế dự bị đã khiến khán giả vỡ òa ở phút 90. Anh đi bóng từ cánh phải, ngoặt vào trong rồi tung cú cứa lòng đẳng cấp vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Newcastle.

Kết quả này khiến Man Utd không thể củng cố vị trí trong top 4, "Quỷ đỏ" vẫn đứng thứ 3 nhưng chỉ hơn đội xếp thứ 5 Chelsea có 3 điểm. Trong khi đó, Newcastle có chiến thắng sân nhà đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau gần hai tháng chờ đợi.